Alessandra Celentano scherza con una foto ‘ironica’: Anna Pettinelli reagisce. Amici si prepara all’azione

Con l’arrivo di una nuova edizione di “Amici” all’orizzonte, la tensione e l’aspettativa sono palpabili. L’annuncio di un ritorno dietro la cattedra dei professori di canto da parte di Anna Pettinelli, in coppia con Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, ha sollevato curiosità e interesse. Questo annuncio ha segnato la fine del mandato di Arisa, la quale sembra destinata a sedere tra i giudici di “The Voice Kids” sulla Rai. Intanto, l’assegnazione dei ruoli è chiara per quanto riguarda Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per la sezione danza, senza dimenticare la presenza imprescindibile di Alessandra Celentano.

È proprio quest’ultima, celebre insegnante di danza classica, ad aver recentemente condiviso un post sui social che ha suscitato reazioni contrastanti. In una foto, Alessandra indossa due paia di occhiali sovrapponendoli sul suo viso, uno posato sul naso e l’altro coprente la fronte. Nella didascalia, la maestra spiega: “Metamorfosi in corso: dicono che sto cambiando in meglio, mi sto trasformando. Trattatasi della mosca Celentano, particolare specie di insetto alato il cui ronzio rumoroso può risultare fastidioso e irritante.” Sebbene il riferimento al “ronzio” possa essere interpretato come un parallelismo ai suoi giudizi ad “Amici”, bisogna sottolineare che si tratta di una supposizione.

Il post ha raccolto un notevole numero di “mi piace” e numerosi commenti, tra cui spiccano le interazioni di Raimondo Todaro, che scherzando ha scritto: “Il mondo dell’ottica sa,” giocando sulla celebre frase della prof “Il mondo della danza sa”. Tuttavia, il commento che ha attirato l’attenzione è stato quello di Anna Pettinelli, colei che ha appena riconquistato il suo posto da giudice. In modo ironico, la conduttrice radiofonica ha stroncato lo scatto, ponendo una domanda diretta ad Alessandra: “Ale tesoro amica mia, ti è partita la brocca?“

E così, il palcoscenico di “Amici” si prepara ad accogliere un altro anno di emozioni, frecciatine e commenti taglienti da parte dei professori. Questa dinamica accattivante potrebbe preannunciare un’edizione di grande spessore, nella quale i protagonisti non si risparmieranno. La sfida è avviata e l’attesa per il nuovo ciclo di “Amici” si fa sempre più coinvolgente. Restiamo in attesa di scoprire quali sorprese e polemiche riserverà questa edizione, pronti a tifare per i nostri talenti e ad ammirare le dinamiche che si svilupperanno nel corso del programma.