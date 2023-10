Alessandro Haber chi è? Età, moglie, figli, vita privata e carriera

In questo articolo, esploriamo la vita e la carriera di Alessandro Haber, noto attore italiano, regista e musicista. Scopriamo chi è e cosa ha raggiunto nel mondo dello spettacolo.

Alessandro Haber è un talentuoso attore italiano che ha iniziato la sua carriera a soli 20 anni. È noto per le sue interpretazioni nel cinema, nel teatro e nella musica. Oltre alla sua carriera artistica, Haber è anche un musicista di talento, con quattro album registrati, l’ultimo nel 2012.

Biografia e Carriera

Nato a Bologna il 19 gennaio 1947, Alessandro Haber ha trascorso parte della sua infanzia in Israele, tornando in Italia all’età di 9 anni con i genitori. Fin da bambino, ha dimostrato un forte interesse per la recitazione e si esibiva in teatro durante il suo periodo a Tel Aviv.

A 20 anni, ha ottenuto la sua prima parte nel film “La cina è vicina” diretto da Marco Bellocchio, lanciando la sua carriera nel mondo del cinema. Nel corso degli anni, è diventato un volto noto nel cinema italiano, con ruoli memorabili in film come “Fantozzi” e “Regalo di Natale.”

Haber ha anche avuto successo nel teatro, conquistando il pubblico con le sue performance. Ha collaborato con il regista Leonardo Pieraccioni ed è apparso in diversi film, tra cui “Youtopia” e “Cosa fai a Capodanno?” nel 2018.

La vita sentimentale di Alessandro Haber è stata in gran parte dedicata alla sua carriera artistica. Tuttavia, la sua vita cambia quando incontra Antonella Bavaro durante uno spettacolo teatrale. L’attrazione è istantanea, e la coppia ha iniziato a frequentarsi, culminando nel loro matrimonio nel 2018. Nel corso degli anni, hanno avuto una figlia di nome Celeste, nata nel 2004.

Antonella Bavaro: La Moglie di Alessandro Haber

Antonella Bavaro è la compagna di vita di Alessandro Haber. Come lui, è appassionata di recitazione ed è nata il 15 marzo 1980 sotto il segno dei Pesci. Antonella condivide spesso momenti della sua carriera e della sua vita su Instagram, condividendo foto con altri attori e condividendo citazioni e aforismi significativi.

La loro relazione ha attraversato varie fasi, e Haber ha dichiarato in passato: “Io e Antonella non stiamo più insieme, ma siamo molto legati: è come se avessi due figlie, una di 14 e una di 40. Ci vogliamo bene, ed è per questo che il 14 settembre ci sposiamo.”

Curiosità su Alessandro Haber

La Musica: Oltre alla recitazione, Alessandro Haber è un appassionato di musica. Ha iniziato come corista in “Finalmente Ciao Ciao” e ha registrato quattro album fino al 2012. La Controversia Giudiziaria: Nel 2010, Haber è stato coinvolto in una controversia legale dopo essere stato licenziato dal teatro Arena del Sole di Bologna a causa di un bacio non previsto da copione durante uno spettacolo. Una Condotta Fuori dalle Righe: Durante un’intervista, Haber ha rivelato di essere stato bocciato spesso alle medie a causa della sua condotta ribelle. La Riservatezza: Nonostante la sua fama, Haber mantiene una certa riservatezza sulla sua vita personale, compreso il suo luogo di residenza e i dettagli finanziari.

In conclusione, Alessandro Haber è una figura eclettica nel mondo dello spettacolo italiano, con una carriera ricca di successi e una passione per la recitazione, la musica e il teatro. La sua vita personale è altrettanto interessante, con una storia d’amore unica con Antonella Bavaro e la gioia di essere padre di Celeste.