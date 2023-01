Alessandro Sigfrido e Michelle, chi sono i figli Riccardo Fogli?

Riccardo Fogli è stato sposato per qualche tempo con Viola Valentino, la cantante. Nel 1979 il loro disco Comprami vendette mezzo milione di copie in pochi mesi, portandoli al grande successo. Nella sua “avventurosa” vita sentimentale Riccardo ha avuto due figli, che sono tutto per lui. Se molto si sa di lui in termini di carriera musicale, meno si sa di lui come padre. Riccardo è piuttosto riservato sulla sua vita privata, ma negli ultimi tempi è stato visto con i suoi figli in alcuni scatti sociali. Fortunatamente, la sua vita privata non è stata messa sotto i riflettori.

La vita di Riccardo Fogli è cambiata in meglio quando ha iniziato una relazione sentimentale con la bella attrice Stefania Brassi, con la quale ha sperimentato per la prima volta la gioia della paternità.

Con grande gioia e passione, nel 1993 nasce Alessandro Sigfrido. Il nome fu scelto per un motivo speciale: si ispirava a Sigfrido della Canzone dei Nibelunghi, un personaggio che simboleggiava l’impossibile. I medici avevano già detto a Fogli che probabilmente non sarebbe mai diventato padre, ma la nascita di Alessandro dimostrò che si sbagliavano.

Il legame appassionato di Riccardo Fogli con Karin Trentini è sbocciato in una bellissima relazione, che alla fine lo ha benedetto con il dono della paternità per la seconda volta.

Nel 2010 è venuta al mondo la bellissima Michelle Mary! La bambina è stata subito vista in televisione con il padre cantautore, che si è commosso parlando della figlia da cui purtroppo è stato costretto a stare lontano a causa dei suoi impegni di lavoro.

I due figli di Riccardo Fogli gli sono molto cari e l’arrivo del secondo in età avanzata è stato un evento che ha cambiato la sua vita! Ora sente più che mai la nostalgia di casa e non riesce a stare lontano dalla sua amata famiglia per troppo tempo.