Alex di Giorgio chi è Ivano Marino ex fidanzato oggi sposato

L’ex fidanzato di Alex di Giorgio, Ivano Marino, è ora sposato.

Tuffiamoci nel mondo degli influencer di Instagram e scopriamo chi è davvero Ivano Marino, oltre a essere l’ex fidanzato di Alex Di Giorgio. Conosciamo il vero Ivano Marino!

Ivano Marino, il 34enne ex fidanzato del noto campione di nuoto diventato star televisiva Alex Di Giorgio, è diventato un fenomeno di cronaca. Approfondiamo i dettagli sul perché i due innamorati si sono lasciati e tutti i fatti sull’ex volto di Uomini e Donne. Nato in Calabria nel 1988, Ivano aveva sogni ambiziosi e non è rimasto a lungo nella sua città natale. Dopo il diploma di maturità, si è trasferito a Roma per proseguire gli studi universitari. Grazie alla sua personalità magnetica e al suo atteggiamento sicuro, è riuscito a sfondare nel mondo dello spettacolo e a riscrivere le regole del gioco.

Maria De Filippi offrì a Ivano Marino la possibilità di diventare corteggiatore a Uomini e Donne, dove si innamorò subito della tronista Laura Lella. Sfortunatamente, Laura non ha mai scelto nessuno e Ivano si è ritrovato desideroso di seguire il nuovo interesse del pubblico nei suoi confronti. Si è avvicinato ai social media ed è diventato un influencer e un fashion blogger, ottenendo ulteriore visibilità e l’opportunità di partecipare allo show Jump di Teo Mammucari. Con il passare del tempo, l’ex fidanzato di Alex Di Giorgio è diventato il centro di voci e speculazioni, come quella che ipotizzava una relazione con Emma Marrone. Tuttavia, questa ipotesi non è mai stata confermata o smentita, così come l’altra voce che lo vedeva in compagnia di Nadia Rinaldi. Ivano Marino era appassionato della sua nuova fama ed era determinato a sfruttarla al massimo.

Ivano Marino ha fatto un grande annuncio ai suoi 400 mila follower su Instagram: ha avuto una storia d’amore appassionata con Alex Di Giorgio per un anno e mezzo. Dopo la fine della relazione, è passato a Marco Carta e alla fine sono andati a vivere insieme. Oggi, però, Ivano è felicemente sposato con Giacomo Dal Porto, un dentista lontano dal mondo dello spettacolo. La coppia vive insieme al loro amato cane, Klaus, e Ivano è l’amministratore delegato di Muppetline, un’azienda che produce prodotti per animali.

Alex Di Giorgio e Ivano Marino si sono tristemente separati, lasciandoci tutti a chiederci cosa sarebbe potuto essere.

La relazione tra Alex Di Giorgio e Ivano Marino si è conclusa in modo burrascoso, con il campione di nuoto che ha accusato l’influencer di stalking. L’ex tronista di Uomini e Donne non è riuscito ad accettare serenamente la rottura e tra il 2013 e il 2014 avrebbe messo in atto una serie di azioni persecutorie nei confronti dell’ex fidanzato, minacciando anche di rendere pubblica la sua omosessualità. Marco Carta è stato chiamato come testimone e Ivano Marino è stato condannato a due anni di carcere, poi ridotti a 14 mesi. In appello, però, ha ricevuto una condanna a sei mesi, con i giudici che hanno riconosciuto il reato di stalking e lo hanno assolto da quelli di diffamazione e sostituzione di persona.