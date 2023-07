Alfonso Signorini annuncia la nuova opinionista del GF Vip: Paola Barale al posto di Sonia Bruganelli - Controcopertina

Si intensificano i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini che ha annunciato il nome della prima opinionista chiamata a sostituire Sonia Bruganelli. Nel frattempo, si attende anche il nome della seconda opinionista, con Orietta Berti che ha deciso di abbandonare il programma per altre opportunità. Tv Blog ha rivelato che Orietta Berti sarà uno dei coach della nuova edizione di Io Canto.

La nuova opinionista del GF Vip: Paola Barale

La conferma arriva per la sostituzione di Sonia Bruganelli: Paola Barale sarà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. La notizia è stata una sorpresa, soprattutto considerando che la stessa Barale aveva dichiarato in passato di non essere interessata a prendere parte a un reality. Tuttavia, secondo le indiscrezioni di Alberto Dandolo, l’accordo non è ancora ufficiale ma sembra che le trattative siano in corso.

Un’edizione mix tra vip e nip

Alfonso Signorini ha svelato che la prossima edizione del GF Vip sarà un mix tra vip e nip. I vip saranno volti noti, persone famose che non richiederanno spiegazioni al pubblico. I nip, invece, saranno persone comuni, vicini di casa e gente della strada, evitando la presenza di influencer e personaggi famosi solo sui social media. L’obiettivo è offrire un’edizione ricca di volti interessanti e familiari al pubblico.

Con l’annuncio di Paola Barale come nuova opinionista del Grande Fratello Vip, si aggiunge un tassello importante alla formazione della prossima edizione. Gli appassionati dello show televisivo non vedono l’ora di scoprire gli altri nomi che si uniranno al cast e di seguire le avventure dei concorrenti nella casa più famosa d’Italia.