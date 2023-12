Mietta, il cui vero nome è Daniela Miglietta, è nata a Taranto il 12 novembre 1969, e attualmente ha 53 anni. Questa celebre cantautrice italiana è conosciuta per la sua voce da soprano, che l’ha resa una figura iconica nella scena musicale italiana. Mietta ha dimostrato un talento eccezionale sin da giovane e ha coltivato la sua passione per la musica fin dall’infanzia.

La sua carriera ha preso il volo nel 1987 quando ha vinto un concorso promosso da Radiocorriere TV e Fonit Cetra, alla ricerca di nuovi talenti nel canto e nella recitazione. Questa vittoria le ha permesso di esordire come attrice nello sceneggiato radiofonico “Nasce una stella.”

Successi al Festival di Sanremo e Oltre

Mietta ha raggiunto la celebrità vincendo il Festival di Sanremo nel 1989 nella categoria Nuovi con il brano “Canzoni.” Tuttavia, è stato il suo ritorno al Festival nel 1990 che l’ha consacrata come star, quando si è classificata terza in coppia con Amedeo Minghi, interpretando “Vattene amore.” Questa canzone ha catturato il cuore del pubblico e contiene la celebre frase: “Ancora ti chiamerò trottolino amoroso e Du du da da da.” Nel 1990, ha ricevuto un Telegatto, e nello stesso anno è stata premiata come Migliore Cantante Femminile dell’Anno.





Mietta ha continuato a collezionare successi, partecipando al Festival di Sanremo nel 1991 con “Dubbi no,” che ha ottenuto il disco d’oro. Nel 1994, ha duettato con Riccardo Cocciante in diversi brani. Nel 1996, ha prestato la sua voce al personaggio di Esmeralda nel film d’animazione Disney “Il gobbo di Notre Dame.” L’anno successivo, ha debuttato come attrice nel film “La piovra 8 – Lo scandalo,” accanto a Luca Zingaretti e Raoul Bova. Nel 2001, è apparsa nel film televisivo “Donne di mafia” di Giuseppe Ferrara, insieme a Tosca D’Aquino e Barbara D’Urso.

La Multifaceted Mietta: Cantante, Attrice, Scrittrice, e di Più

Tuttavia, la sua carriera si è estesa ben oltre la musica, il cinema e la televisione. Nel 2011, Mietta ha intrapreso la carriera di scrittrice con il romanzo “L’albero delle giuggiole.” Nel 2012, è stata parte della seconda edizione del talent show “Tale e quale show,” condotto da Carlo Conti, e nel 2013 è diventata ospite fissa del programma di Rai 1 “I migliori anni.” Nel 2021, è stata una delle concorrenti di “Ballando con le stelle,” condotto da Milly Carlucci.

Mietta ha avuto relazioni sentimentali significative nel corso degli anni. Negli anni ’90, è stata legata all’attore e modello Brando Giorgi. Nel 2010, è diventata madre di Francesco Ian, avuto dal chitarrista Davide Tagliapietra, figlio di Aldo Tagliapietra, ex voce de Le Orme. Tuttavia, anche questa storia è giunta al termine.

Nel 2021, Mietta ha annunciato la sua nuova relazione sentimentale durante un’apparizione a “Oggi è un altro giorno,” dichiarando: “C’è una storia in costruzione, sono da poco entrata in una love story. Sto con una persona, un uomo che mi piace molto e vediamo ciò che succede.” Sebbene l’identità del suo compagno sia mantenuta riservata, si sa che non proviene dal mondo della musica.