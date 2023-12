Tancredi Cantù Rajnoldi, noto semplicemente come Tancredi, è un giovane talento emergente nel mondo della musica italiana. Il suo percorso artistico è iniziato con la partecipazione alla 20esima edizione del talent show “Amici,” condotto da Maria De Filippi, nel 2021. Da quel momento, la sua carriera ha preso una svolta significativa.

Il suo debutto musicale è stato segnato da una serie di singoli, tra cui il brano “Las Vegas,” che gli ha permesso di farsi notare nel panorama musicale italiano. Inoltre, ha avuto l’opportunità di collaborare con artisti del calibro di Donatella Rettore.

Sanremo Giovani 2024 e la Selezione Tra i Migliori Giovani Talenti

Una delle prove più importanti nella carriera di Tancredi è la sua selezione per partecipare a Sanremo Giovani 2024. Questa competizione rappresenta un trampolino di lancio per giovani talenti musicali italiani. Tancredi è uno dei fortunati otto finalisti, insieme ad artisti come i Bnkr44, Clara Soccini, Grenbaud, Jacopo Sol, Lor3n, i Santi Francesi e Vale LP.





La sua ascesa non è stata affatto facile; è emerso trionfante tra 41 candidati nelle audizioni a Roma. Inoltre, quattro cantanti verranno selezionati da Area Sanremo, un’altra competizione musicale di alto livello, per unirsi ai finalisti.

Tancredi: Biografia e Carriera

Tancredi Cantù Rajnoldi è nato a Milano nel 2001, figlio di Angela e Alberto. Il padre di Tancredi è Alberto Cantù, direttore creativo della Maison Giorgio Armani dal 1995. Fin da giovane, Tancredi ha coltivato una passione per la musica e in particolare per il rap. Questo genere musicale gli ha permesso di esprimere le sue emozioni e di trovare un modo per comunicare con il mondo.

Nel corso dei suoi studi presso il Liceo Classico Setti Carraro, Tancredi ha iniziato a pubblicare i suoi primi tre singoli all’età di soli 19 anni. Dopo aver completato gli studi, ha proseguito la sua formazione musicale presso il CPM – Music Institute di Milano, dove le sue abilità sono state riconosciute e premiate. Ha vinto due volte la Challenge di Esse Magazine, un premio che riconosce i talenti emergenti nel rap.

La svolta decisiva nella sua carriera è arrivata nel 2021 quando, all’età di 20 anni, è entrato a far parte del cast di “Amici di Maria,” dove ha attirato l’attenzione di Zerbi. Tancredi si è distinto per le sue abilità vocali e per i suoi brani originali, in particolare il singolo “Las Vegas,” che ha ottenuto un notevole successo nelle radio e tra i professori e i compagni di scuola.

Una Carriera in Crescita

Dopo aver conquistato la fiducia di Arisa, Tancredi ha superato la fase di selezione per partecipare al serale di “Amici di Maria,” anche se si è fermato alle semifinali. Questa esperienza ha rappresentato un importante momento di crescita artistica per lui.

Tancredi ha continuato a scrivere testi e a produrre musica in modo sempre più professionale. Nel maggio 2021, ha pubblicato l’EP “Iride,” che ha accumulato oltre 58 milioni di streaming totali. Ha proseguito il suo successo con il secondo EP intitolato “Golden Hour.”

Il 2022 ha portato a Tancredi ulteriori riconoscimenti grazie al brano “Faccio da me,” realizzato in collaborazione con Donatella Rettore.

La Vita Personale di Tancredi e la Sua Fidanzata

Tancredi è noto per essere una persona riservata, anche durante la sua partecipazione ad “Amici.” Tuttavia, nel 2022, ha fatto parlare di sé quando è stato annunciato il suo fidanzamento con Giorgia Groccia, conosciuta come Caffelatte su TikTok. Giorgia, classe 1994, condivide la passione per la musica e ha collaborato con Deddy per il singolo “Non mi fai dormire.” La coppia si è conosciuta durante un’edizione del Battiti Live.

Oltre alla sua carriera musicale, Tancredi è attivo su Instagram, dove conta oltre 300 mila follower sulla sua pagina tancred.i. Qui, si concentra principalmente sulla sua musica e condivide aggiornamenti sulla sua carriera.

Prossime Sfide a Sanremo Giovani

Tancredi si prepara ora a confrontarsi con altri giovani talenti a Sanremo Giovani, dove cercherà di conquistare un posto di rilievo nella scena musicale italiana. La sua crescita artistica e il suo talento musicale promettono di portare ancora più successo nella sua carriera. La sua partecipazione a questa competizione rappresenta un passo significativo nella sua ascesa nel mondo della musica italiana.