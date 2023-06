Allarme zanzare: Matteo Bassetti avverte sull'aumento delle malattie trasmesse e dà consigli per evitare le punture - Controcopertina

In Italia, c’è grande preoccupazione per l’aumento delle popolazioni di zanzare durante l’estate. Matteo Bassetti, primario delle malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, ha rilasciato un’intervista a AdnKronos Salute in cui ha messo in evidenza i rischi associati alla presenza di questi insetti. La situazione è allarmante non solo nel nostro Paese, ma anche in altre parti d’Europa.

Le zanzare come vettori di malattie

Matteo Bassetti ha sottolineato che le zanzare non sono solo fastidiose, ma possono trasmettere gravi malattie infettive. Ha menzionato in particolare il virus West Nile, che ha causato preoccupazione in diversi Paesi europei. In Italia, l’aumento della popolazione di zanzare potrebbe mettere a rischio la salute degli italiani.

Consigli per proteggersi dalle punture di zanzara

Per evitare le punture di zanzara e ridurre i rischi di malattie trasmesse, Matteo Bassetti ha fornito alcuni consigli pratici:

Prevenzione a livello comunale: I Comuni dovrebbero prendere misure di prevenzione, come la disinfestazione delle grandi città e l’intervento sulle larve negli stagni d’acqua. Protezione personale: Coprire le caviglie indossando abbigliamento adeguato e utilizzare repellenti per insetti. Evitare la stagnazione dell’acqua: Se si dispone di un giardino o un balcone, è importante evitare la formazione di ristagni d’acqua, che possono diventare luoghi di proliferazione delle zanzare.

Conclusioni: L’aumento delle popolazioni di zanzare in Italia rappresenta un serio problema per la salute pubblica. Matteo Bassetti ha sollevato l’allarme sulle malattie trasmesse da questi insetti e ha fornito utili consigli per evitare le punture. È importante adottare precauzioni e seguire le misure di prevenzione per proteggersi e ridurre il rischio di malattie. I prossimi mesi saranno cruciali per monitorare la situazione e prendere le necessarie contromisure.