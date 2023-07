Allerta meteo in Italia: Arriva l'ondata di caldo africano e le città più colpite - Controcopertina

Previsioni e allerta meteo per l’estate 2023

L’estate 2023 è arrivata, ma con il meteo non possiamo mai abbassare la guardia del tutto. Il mese scorso gli italiani hanno sperimentato continui cambiamenti di temperatura, con improvvisi abbassamenti, piogge e temporali. Poi è arrivata una tregua e abbiamo finalmente potuto godere dei primi raggi di sole estivi. Tuttavia, secondo gli esperti, c’è un nuovo rischio in arrivo: un’ondata di caldo africano che sta mettendo gli italiani in allarme. Vediamo le previsioni.

Allerta meteo Estate 2023: Cosa dicono gli esperti

La stagione estiva è iniziata e la voglia di vacanze e di settimane di puro relax è sempre più irresistibile. Secondo le previsioni meteo degli esperti, ci attende un caldo torrido tipico dell’anticiclone africano Cerbero proveniente dal deserto del Sahara. Il weekend italiano sarà colorato di arancione, con un’allerta meteo in nove città della Penisola. Il meteorologo Antonio Sanò avverte che “ci aspetta un fine settimana caldissimo, se non addirittura infuocato”.

Allerta meteo Estate 2023: Previsioni della settimana e le città più colpite

Gli esperti prevedono un’ondata di caldo soprattutto sulle isole maggiori. In alcuni casi, le temperature potrebbero raggiungere i 45 gradi in molte città. Le città più colpite sono in allerta meteo arancione, soprattutto per mercoledì, giovedì e venerdì, soprattutto al Centro Sud. In Sardegna, secondo la Protezione Civile, sono previsti picchi di temperatura a partire da sabato fino a lunedì, con minime di 28 gradi e picchi oltre i 30.

“Giovedì e venerdì avremo giornate di tempo stabile e molto soleggiato, con temperature massime intorno ai 31-32°C”, spiegano gli esperti di 3bMeteo. A partire dal 7 luglio, si prevede un aumento termico con l’arrivo dell’anticiclone subtropicale, che porterà temperature oltre i 34-35°C, con punte fino a 36/38 gradi intorno al 9/10 luglio. Le città più colpite saranno Bolzano, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo, come sottolineato dal Ministero della Salute.

Secondo quanto riportato sul sito La Nazione, tra lunedì 10 e mercoledì 12 luglio, si potrebbero raggiungere i 47-48 gradi in Sardegna e i 45 gradi in Sicilia, mentre al Centro-Nord, a Firenze, Milano, Ferrara, Bologna e Roma, si prevedono temperature tra i 36 e i 38 gradi. Gli esperti consigliano di evitare l’esposizione al sole durante le ore più calde della giornata e di tenere a portata di mano integratori e bottiglie d’acqua. Un’eccezione a questa situazione riguarda le Alpi, dove si prevedono ancora temporali e un drastico calo delle temperature.