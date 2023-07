Cambiamenti in Mediaset: Esclusi importanti dopo Barbara D'Urso - Controcopertina

Mediaset apre a un cambiamento radicale

Mediaset ha preso una decisione decisa e non solo Barbara D’Urso è stata coinvolta: sono molti i personaggi eccellenti esclusi dalla prossima stagione. Come anticipato da Bianca Berlinguer in un’intervista a La Stampa, c’è una voglia di cambiamento e innovazione da parte di Pier Silvio Berlusconi. Un cambiamento che ha colpito per prima Barbara D’Urso. Sulla questione, è intervenuto l’ex autore e dirigente Mediaset Luca Tedeschi, spiegando la sua visione sul motivo della fine della sua esperienza.

Il commento di Luca Tedeschi su Barbara D’Urso e altri esclusi

Luca Tedeschi ha elogiato Barbara D’Urso definendola una fuoriclasse, ma ha sottolineato che, a differenza di altri numeri uno, si è circondata per lungo tempo di persone che non erano al suo stesso livello. Ha espresso il suo parere sul fatto che di recente Presta ha iniziato a gestire i suoi interessi, e crede che questo sia positivo, convinto che le cose miglioreranno per lei. Insieme a Barbara, è stato escluso anche Ilary Blasi.

Altri esclusi dai palinsesti Mediaset

Tra gli esclusi dai palinsesti Mediaset, ci sono anche Teo Mammucari e Belen Rodriguez, che ha voluto inviare un messaggio di ringraziamento: “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi trascorsi insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare”. Ha espresso gratitudine al Presidente per averla scelta e confermata nel corso degli anni e ha ringraziato Maria De Filippi per i consigli e l’opportunità di esprimersi. Ha concluso con un ringraziamento a Davide Parenti per averla accolta nella sua famiglia televisiva.

Secondo quanto riportato da Novelle 2000, un altro nome di peso potrebbe essere a rischio. Si fa riferimento a Piero Chiambretti, reduce da “La TV dei 100 e Uno”, che sembra essere in una fase di stallo nei palinsesti Mediaset 2023/2024. Resta da capire se e quando nuove opportunità si presenteranno per lui in Mediaset. Al momento, sembra che la Rai lo stia corteggiando, ma Pier Silvio Berlusconi, secondo le voci, vorrebbe ancora tenerlo nella sua squadra. Non resta che attendere per vedere cosa riserverà il futuro.