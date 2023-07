Flavio Insinna si apre dopo l'addio a L'Eredità: Il futuro e i ricordi - Controcopertina

Flavio Insinna parla dopo l’addio a L’Eredità

Dopo un periodo di silenzio, Flavio Insinna ha deciso di rompere il silenzio e parlare dopo aver praticamente detto addio a L’Eredità. Mentre l’annuncio ufficiale deve ancora arrivare nelle prossime ore, confermando l’ingresso di Pino Insegno come nuovo conduttore del quiz pre-serale su Rai1, i giochi sono ormai fatti e Flavio Insinna non presenterà più il programma. Finalmente, ha voluto condividere i suoi pensieri in un’intervista concessa a Nuovo Tv.

Flavio Insinna rivela: “La mia vita è cambiata con Don Matteo”

Durante il suo dialogo con il giornalista di Nuovo Tv, Flavio Insinna ha toccato inevitabilmente l’argomento L’Eredità, anche se non è stato l’unico tema affrontato. Il conduttore Rai ha anche riflettuto sugli inizi della sua carriera e ha raccontato: “La mia vita è cambiata quando ho ottenuto il mio primo ruolo importante in Don Matteo. E ora vi spiego come ci sono arrivato: ho partecipato al Maurizio Costanzo Show al posto di Rocco Papaleo, c’era Enrico Oldoini (sceneggiatore e regista, ndr) in studio e così la mia carriera ha preso una svolta”.

Flavio Insinna e l’incertezza sul futuro dopo L’Eredità

Nonostante l’addio a L’Eredità, il futuro di Flavio Insinna rimane avvolto dal mistero. Come sottolineato anche da Lanostratv, non sono ancora emerse informazioni sulle prossime trasmissioni che condurrà. Non sappiamo se riceverà un programma in prima serata, ma sicuramente ne sapremo di più quando verranno ufficializzati i palinsesti Rai. Nel frattempo, Flavio Insinna ha fatto riferimento anche a Gigi Proietti durante l’intervista.

Le parole di Flavio Insinna sull’addio a L’Eredità e il successo

Flavio Insinna ha condiviso le sue prime parole da ex conduttore de L’Eredità: “Tra una pausa e l’altra, il mio maestro Gigi Proietti diceva: ‘Il mestiere ve lo insegno, ma se le cose non vanno bene e non sapete gestire il cambiamento di rotta nella vita, ricordatevi che può lasciare infelici’. Il successo va e viene, ma non dipende solo da noi, per questo mi considero semplicemente un uomo fortunato”. Ha accolto questa decisione con non troppa negatività, anche perché molto probabilmente il suo futuro in televisione sarà ancora roseo.

Flavio Insinna ha condotto L’Eredità dal 2018 fino ai mesi scorsi e presto vedremo il suo debutto come conduttore di Musicultura su Rai2. L’incertezza regna ancora sul suo futuro, ma sicuramente seguiranno nuove opportunità.