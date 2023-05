Alluvioni Emilia Romagna: Nuovi decessi e persone disperse, la regione affronta gravi difficoltà - Controcopertina

Maltempo in Italia: Emilia Romagna e Marche colpite duramente

La situazione causata dalla seconda ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia continua a destare preoccupazione, soprattutto nelle regioni dell’Emilia Romagna e delle Marche. Le squadre di soccorso stanno lavorando instancabilmente per affrontare gli effetti devastanti dell’alluvione. Il Comune di Bologna e la Città Metropolitana hanno reso noto che molte zone sono colpite da problemi alla viabilità e invitano la popolazione a limitare gli spostamenti non urgenti.

Aumento dei dispersi e degli sfollati

La situazione nelle regioni dell’Emilia Romagna e delle Marche è allarmante. La Protezione Civile ha segnalato un livello di allerta rosso e arancione per le due regioni, in quanto si verificano fenomeni alluvionali e frane su vasta scala. Le operazioni di soccorso non si sono fermate nemmeno durante la notte e sono state coinvolte anche le operazioni di elicotteri. Titti Postiglione, vice capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha dichiarato a Rai News che la situazione critica persiste e le piogge continueranno almeno fino a metà giornata.

Bilancio tragico: 3 morti e 4 dispersi

La situazione si aggrava ulteriormente con l’aumento del numero di vittime e dispersi. Al momento, si contano 3 vittime e 4 persone ancora disperse. Nella provincia di Forlì-Cesena, dove sono impegnati circa 600 vigili del fuoco, sono stati segnalati 4 civili dispersi. Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha riferito a SkyTg24 che una persona di circa 60 anni risulta dispersa nella zona del fiume Ronco e si spera di trovarla al più presto. È stato confermato il decesso di una persona nella zona interessata dal fiume Montone, mentre si teme che possano emergere ulteriori tragiche scoperte mentre le operazioni di soccorso si intensificano.

Più interventi nelle zone colpite

Si stima che siano stati effettuati circa 450 interventi nelle zone maggiormente colpite, tra cui le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna. Il bilancio dei danni è ancora in corso di valutazione, ma le autorità si stanno impegnando al massimo per garantire il supporto necessario alle persone evacuate e per gestire l’emergenza in tutte le sue sfaccettature.

La situazione delle alluvioni in Emilia Romagna rimane estremamente critica, ma le squadre di soccorso stanno lavorando instancabilmente per far fronte all’emergenza e ripristinare la normalità il prima possibile. Continueremo a seguire gli sviluppi e a fornire ulteriori aggiornamenti.