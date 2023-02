Amadeus avverte la moglie Giovanna Civitillo: ”Ti sto guardando”.

Dopo il Festival di Sanremo, Giovanna Civitillo avverte Amadeus degli eventi inquietanti che si stanno verificando nella loro relazione.

Continua il periodo d’oro di Amadeus. L’ex disc jockey continua a collezionare successi uno dopo l’altro. L’ultimo Festival di Sanremo si è confermato uno dei più amati della storia, con picchi di share record e un vortice mediatico intorno ad esso.

Si parla ancora della kermesse musicale, messa in piedi ad arte dal talentuoso ed esperto direttore artistico. Del resto, se i risultati sono stati così buoni, è grazie a un pacchetto praticamente perfetto di personaggi e intrattenimento, che ha convinto tutte le fasce d’età.

Uno degli sketch più divertenti messi in scena sul palco dell’Ariston è stato senza dubbio l’approdo sociale dell’anti-tecnologico Amadeus. C’è voluta l’esperta Chiara Ferragni per farlo sbarcare su Instagram con una pagina tutta sua, “dividendosi” così definitivamente dalla sua Giovanna.

La popolarità social dell’influencer ha dato una spinta al conduttore nel mondo, fino a quando la moglie Giovanna Civitillo non si è separata da lui. Questo potrebbe avergli causato un avvertimento piuttosto inquietante.

Amadeus è pronto a tremare? Giovanna Civitillo lancia un messaggio sociale.

Il rapporto tra Amadeus e Giovanna è uno dei più idilliaci del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti in tv durante l’edizione 2003 de L’Eredità e, tra una “scossa e l’altra”, i due si sono innamorati perdutamente. Uniti da un doppio matrimonio, civile e religioso, il conduttore e la ballerina hanno un figlio e continuano a essere legati da un sentimento profondo.

Sarà anche grazie al fatto che entrambi amano giocare e non prendersi troppo sul serio, come dimostrano le loro apparizioni sui social media. Ora che la showgirl ha preso in mano la sua pagina Instagram, il cui nome è cambiato da “Amadeus e Giovanna” a “Giovanna Civitillo”, non ha smesso di postare dolci scatti tratti da momenti di famiglia e di spettacolo.

In uno dei suoi recenti post, la ballerina ha condiviso un divertente montaggio in cui appare semi-nascosta dietro una persiana. Come se stesse sbirciando attraverso le fessure, Giovanna lascia passare solo i suoi occhi luminosi. “I’m watching you”, si legge a grandi lettere, letteralmente “Ti sto guardando”.

Non è chiaro perché Civitillo stia guardando qualcuno nella foto, né se questa persona sia Amadeus. La didascalia non fornisce ulteriori commenti, ma il tono della foto sembra essere scherzoso. Non si capisce bene se il gioco di parole si riferisca al fatto che la showgirl stia letteralmente “guardando” il marito in TV, o se sia una vera e propria frecciatina nei suoi confronti. Quel che è certo è che in casa c’è la solita aria di serenità, come confermano le foto successive in cui sono ritratti tra abbracci e momenti di affetto.