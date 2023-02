Amadeus e Giovanna Civitillo: la storia del loro amore e la nascita del figlio Josè

Amadeus ha concluso la sua esperienza al Festival di Sanremo, ma continua a essere sotto i riflettori come personaggio pubblico molto amato dai telespettatori. Un interesse particolare è rivolto alla moglie Giovanna Civitillo, sua compagna di vita. La signora Civitillo ha scelto di rilasciare un’intervista a Repubblica per parlare del suo rapporto con il conduttore di Soliti Ignoti e del Festival di Sanremo. Ha voluto parlare della scelta del suo abito giallo. Un abito che non è stato casuale, perché era un messaggio rivolto ad Amadeus visto il loro amore per le mimose e i girasoli, anche se il conduttore è daltonico. Un messaggio sul “valore della famiglia”.

Il sostegno di Civitillo al marito Amadeus è incrollabile. È sempre presente per lui, qualunque cosa stia passando.

Il legame tra i due è duraturo e di reciproco sostegno. Civitillo sostiene il marito nei suoi impegni di lavoro e pensa già al futuro, forse anche alla direzione del prossimo Festival della canzone italiana. Ma questa è una scelta di Amadeus, nella quale lei non vuole interferire. Per quanto riguarda la conduzione sarebbe la quarta firmata Amadeus e sarebbe giustificata anche dai dati di ascolto ottenuti dall’ormai passata 73ª edizione.

L’importanza della famiglia

Giovanna e suo figlio Jose sono stati seduti in prima fila ad applaudire e seguire il conduttore per tutti e cinque i giorni del festival. Solo nella serata finale sono stati raggiunti da Alice Sebastiani, la primogenita di Amadeus, la 25enne nata dal matrimonio con Marisa Di Martino. Un ultimo abbraccio ha suggellato il successo e il senso della famiglia del direttore artistico della kermesse. Perché per Civitillo la loro non è una famiglia allargata, ma semplicemente una famiglia in cui ci si vuole bene e ci si sostiene a vicenda nelle scelte di vita. Una famiglia unita anche se Amadeus deve fare il pendolare tra casa e gli impegni di lavoro. Ma anche questo non preoccupa Giovanna, che si preoccupa e si occupa di tenere unita la famiglia in attesa del ritorno del marito.