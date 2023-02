Amadeus sta affrontando il suo primo problema a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo: Anna Oxa non si trova e sembra che ci sia un colpo di scena. Quali conseguenze porterà?

L’esibizione di Anna Oxa al Festival di Sanremo ha suscitato grande interesse e dibattito tra i liguri. Secondo quanto riportato, la celebre cantante non avrebbe rispettato i termini del suo contratto, con conseguenti richieste di chiarimento da parte del direttore artistico della manifestazione, Amadeus. In sintesi, il comportamento della Oxa ha destato scalpore tra gli addetti ai lavori.

Si ricorda che l’artista pugliese ha rifiutato un’intervista con Giovanna Civitillo alla serata Sanremo Giovani, in qualità di inviata de “La Vita in Diretta”. Ma non è l’unica questione emersa, perché la vigilia del Festival è stata segnata da un altro mistero. A quanto pare, Ora non ha fatto la sua apparizione al “Green carpet”, un evento previsto da un accordo contrattuale.

Sanremo ha deciso all’unanimità che Anna Oxa non sarà presente.

La processione dei 28 artisti in gara che ha preceduto il loro ingresso al Teatro Ariston è stata accolta dal pubblico. 27 degli artisti hanno partecipato, ad eccezione di Anna Oxa che non si è presentata senza dare spiegazioni. Fonti vicine al Festival della canzone italiana hanno riferito che Anna Oxa è stata l’ultima a provare con l’orchestra ieri.

Di conseguenza, non si conosce la durata delle prove, né se la cantante abbia preso le precauzioni necessarie per evitare di prendere il raffreddore e mettere a rischio le corde vocali. Tuttavia, come già accennato, Amadeus e la Oxa potrebbero ora trovarsi di fronte a problemi legati ai loro obblighi contrattuali. Infatti, tutti i concorrenti di Sanremo sono obbligati a fare un’apparizione all’esterno per gli sponsor che finanziano l’evento.

Se si scopre che la cantante ha violato i termini del contratto, questo potrebbe avere un impatto sulla competizione. Tuttavia, siamo fiduciosi che la Oxa sarà in grado di fornire una spiegazione soddisfacente per la sua assenza e di fornire una performance impressionante. Tuttavia, l’ironia sui social media rimane palpabile.