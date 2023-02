Amanda Lear, quello che non sai: età, figli, canzoni, fidanzato e figli

Amanda Lear è una cantante e modella famosa per la sua androginia, che ha catturato l’attenzione del pittore surrealista Salvador Dalì.

Amanda Lear, la cantante e modella che ha affascinato il pittore surrealista Salvador Dalì con la sua androginia, ha recentemente fatto un commento inappropriato durante la sua apparizione a “Domenica In”. Mentre discuteva di un servizio sulla sua carriera, ha osservato: “Sembra una cagna ucraina”.

Amanda Lear: biografia, età, carriera

La data di nascita esatta di Amanda Lear, conosciuta anche con lo pseudonimo di Amanda Taps, è sconosciuta. Diverse fonti suggeriscono sia il 18 giugno che il 18 novembre come possibili date di nascita, oltre a un range di anni compreso tra il 1939 e il 1946. Di conseguenza, è difficile accertare l’età della cantante, attrice, scrittrice, conduttrice televisiva, pittrice e modella di origine francese e naturalizzata britannica. Tuttavia, si stima che abbia circa 82 anni.

Ha iniziato la sua carriera di attrice all’inizio degli anni ’60 ed era famosa per il suo personaggio ambiguo, che incuriosì il famoso pittore surrealista Salvador Dalì, di cui fu musa.

Nel 1975 firma un contratto con la Ariola Records di Monaco e lancia la sua carriera di cantante, ottenendo un incredibile successo grazie alla sua voce profonda e seducente e all’aria di segretezza che circondava il suo personaggio. Poco dopo, riuscì ad affermarsi nell’industria della disco music europea, oltre che in Sud America, Giappone e altre nazioni, con successi come Queen of Chinatown e Tomorrow.

Vita privata, partner romantico, legami con David Bowie e Salvador Dali.

Amanda Lear ha avuto diverse relazioni sentimentali e platoniche nel corso della sua vita. Negli anni ’60 ha stretto amicizia con Brian Jones e ha avuto una relazione con il pittore surrealista Salvador Dalì per 16 anni. Inoltre, ha avuto una relazione sentimentale con il cantante e attore David Bowie.

Nel 1965, all’età di 26 anni, Morgan Paul Lear e [Nome] si sono uniti in matrimonio in una cerimonia tenutasi a Chelsea. Dopo la separazione, [Nome] ha mantenuto il suo cognome.

Il 13 marzo 1979, Amanda Lear si è sposata con l’aristocratico francese Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle. Lo sposo era un produttore musicale, nonché amante e figlio adottivo dello scrittore Roger Payrefitte. Le nozze si sono tenute a Los Angeles mentre Amanda Lear era impegnata nel tour promozionale del suo album Sweet Revenge. Purtroppo Malagnac è morto nel 2000 all’età di 51 anni dopo essere stato avvolto da un incendio nella loro villa in Provenza. In memoria del suo secondo marito, Amanda Lear ha pubblicato l’album Heart.

Dal 2001 al 2008 ha avuto una relazione con Manuel Casella, di 40 anni più giovane, conosciuto durante la collaborazione a Il brutto anatroccolo. Nel 2014 ha iniziato una relazione sentimentale con l’attore Anthony Hornez, anch’egli di 40 anni più giovane.

Attualmente è impegnata in una relazione sentimentale con un individuo la cui identità non è ancora stata rivelata.