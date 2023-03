Amici, Megan e NDG sono una coppia? La realtà riguardo alla loro sfera personale

La scorsa settimana è andata in onda l’attesissima prima serata di Amici serale e due dei concorrenti più amati, la ballerina Megan e il cantante NDG, sono stati purtroppo eliminati. Ma cosa sappiamo della loro vita privata? Potrebbero essere fidanzati? Scopriamolo insieme con entusiasmo e commozione!

Chi sono Megan Ria e NDG? Sono due delle mie più care amiche e mi appassionano tantissimo!

Siamo felici di avere Megan Ria e Ndg della scuola di Amici tra i partecipanti di quest’anno! Megan è una ballerina di incredibile talento che ha già avuto delle opportunità straordinarie nella vita. Ha fatto parte del corpo di ballo di The Masked Singer e ha persino rubato la scena nel video musicale di Tribal di Elodie, mettendo in mostra la sua grazia e la sua bellezza.

Megan, una ragazza cubana di 18 anni di Massa, è appassionata di danza. Ha praticato la danza latino-americana, classica e moderna ed è rimasta estasiata quando Raimondo Todaro l’ha accettata nella scuola di Amici. Decisa a sfruttare al meglio questa opportunità, ha deciso di cambiare insegnante e di lavorare con Emanuel Lo, che poteva offrirle coreografie più adatte al suo stile.

Ndg, altrimenti noto come Nicolò Di Girolamo, è un appassionato ragazzo romano di 22 anni che ha raggiunto la notorietà con il suo singolo Panamera. I suoi fan sono rimasti estasiati quando è entrato ad Amici e sono stati ricompensati con un disco d’oro pochi mesi dopo. Purtroppo, Ndg non ha potuto assaporare l’esperienza del programma a causa dei suoi numerosi scatti d’ira durante la sua permanenza.

A dispetto di ogni pronostico, Ndg ha lottato per conquistare un posto nel serale con il sostegno della sua coach Lorella Cuccarini e l’appoggio dei professori. Purtroppo è stato eliminato la scorsa settimana, quando è stato messo contro Federica.

Megan e Ndg sono fidanzati?

La vita privata dei concorrenti di Amici ha sempre suscitato l’interesse e la curiosità del pubblico, in particolare per quanto riguarda lo stato di relazione tra Megan e NDG. In parole povere, i due non stanno insieme: hanno stretto un forte legame di amicizia, ma niente di più. Per quanto riguarda Megan, si è sussurrato di una storia d’amore all’esterno, ma sembra che questa sia giunta al capolinea, almeno da parte di Megan.

Durante la sua permanenza nella stimata scuola di Amici, Megan ha sviluppato un intenso legame con il talentuoso ballerino Gianmarco e i due hanno intrapreso un’appassionata storia d’amore. Dopo diverse rotture e riconciliazioni, Megan ha dichiarato il suo amore eterno per Gianmarco in una lettera, giurando di aspettarlo fuori. Per quanto riguarda Ndg, ha dichiarato di essere single e non ci sono dettagli sulla sua vita privata.