È riuscito a manovrare il camion evitando un percorso: l’ultimo atto del camionista deceduto all’improvviso sulla Teramo Mare

Nel corso della giornata odierna si è verificato un tragico incidente sulla SS80, nota anche come Superstrada Teramo Mare, che ha causato la morte di un camionista polacco sessantenne a seguito di un improvviso malore. Fortunatamente, l’uomo ha prontamente e saggiamente deciso di accostare il veicolo al manifestarsi dei primi sintomi, evitando così un potenziale disastro che avrebbe potuto coinvolgere altri utenti della strada.





Secondo le recenti ricostruzioni, il conducente ha perso il controllo del mezzo a causa di un infarto, che è stato identificato come la causa principale del decesso. L’incidente si è verificato circa alle 11:00 di stamattina, momento in cui il camionista ha avvertito i primi segnali del malore e ha prontamente deciso di accostare in modo sicuro, senza arrecare danni ad altri veicoli né provocare deviazioni dalla carreggiata. Nonostante le speculazioni online, al momento non sono disponibili informazioni riguardanti una possibile correlazione tra il malore improvviso e la vaccinazione contro il Covid.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: quando il personale medico è giunto sul posto, il camionista era già deceduto, trovandosi accasciato sul volante a causa di un problema cardiaco che ha causato un decesso fulmineo. Gli operatori sanitari hanno dovuto constatare impotenti il decesso, non potendo fare altro che tentare invano di rianimare il conducente.

È importante sottolineare come il camionista abbia adottato una scelta prudente e responsabile, decidendo di accostare sulla corsia di destra, all’altezza di Piano D’Accio, al fine di evitare un potenziale incidente di dimensioni ancora più gravi. L’azione tempestiva del conducente ha impedito che il mezzo, in caso di morte avvenuta durante la guida, sbandasse mettendo a repentaglio non solo la sua vita, ma anche quella degli altri automobilisti presenti sulla Teramo Mare in quel momento. Grazie alla sua decisione di fermarsi, è stato possibile evitare una tragedia ancora più grande.