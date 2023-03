Dove è finita Arianna Bergamaschi: scopriamo le sue attività attuali

Arianna Bergamaschi è una figura iconica nel mondo della musica Disney! È stata una cantante incredibile che ha raggiunto una fama e un successo immensi negli anni ’90 – la sua presenza sul piccolo schermo non è purtroppo così forte oggi, ma la sua eredità continua a vivere!

Il percorso di Arianna Bergamaschi è stato a dir poco straordinario, a partire da quando era ancora una bambina. Approfondiamo i suoi successi e scopriamo cosa sta facendo oggi!

La carriera di Arianna Bergamaschi

Arianna è conosciuta soprattutto come cantante Disney, ma ha molto altro da offrire! Ha avuto modo di mostrare il suo talento di attrice sul palcoscenico, in pubblicità e in TV. La sua passione per lo spettacolo le ha aperto molte porte e si è fatta un nome nel mondo dello spettacolo.

Nata a Milano l’11 novembre 1975, la Bergamaschi è una vera figlia d’arte! Sua madre, Graziella Caly, era un’iconica cantautrice, e la carriera della Bergamaschi è a dir poco straordinaria. Ha fatto la sua prima apparizione televisiva a soli sette mesi e da allora ha recitato in una moltitudine di spot pubblicitari!

Arianna ha accettato con entusiasmo la sfida di esibirsi in pubblico, dedicando al contempo il suo tempo allo studio, affinando le sue capacità canore e recitative. All’età di 13 anni, il suo duro lavoro è stato ripagato quando la Disney l’ha scelta come voce delle sue produzioni: un momento decisivo per la sua carriera.

Arianna è felicissima di avere l’opportunità di firmare un contratto con la famosa casa di produzione, che le permetterà di registrare quattro album in cinque anni! Canterà amatissimi classici Disney, ma anche canzoni inedite. Si dedicherà poi ai musical ed è entusiasta di aver potuto partecipare al Festival di Sanremo nel corso della sua carriera.

È stata un’incredibile ballerina, protagonista del programma televisivo La Corrida nel 2007. La sua carriera di attrice è salita alle stelle quando è diventata il volto di punta della soap Centovetrine, interpretando il personaggio di Roberta Di Leo con assoluta passione.

Negli ultimi anni ha avuto la fortuna di lavorare al fianco di artisti di fama mondiale come Flo Rida e Pittbull!

Dove è andata oggi Arianna Bergamaschi? Non vedo l’ora di scoprirlo!

Arianna Bergamaschi si è dedicata alla sua vita privata negli ultimi anni, ed è chiaro il perché: ha finalmente sposato il suo fidanzato di lunga data Olivier Francois, un manager francese, dopo sette anni di fidanzamento! Non c’è da stupirsi che non la si veda più tanto in pubblico: è innamoratissima del suo nuovo marito!

Arianna e il suo amato si sono beatamente uniti in matrimonio nel 2014 nella romantica città di Venezia. Nel 2016 la loro famiglia si è completata con l’arrivo del loro bellissimo primogenito. Purtroppo non sappiamo molto di Arianna e della sua vita privata, poiché il suo profilo Instagram e le altre piattaforme di social media si concentrano sulla sua carriera piuttosto che sulla sua vita privata.