Amici, scopriamo chi è Ayle: età, vero nome, fidanzata, residenza e significato di “Allergica alle fragole”

Ciao a tutti gli appassionati di Amici! Oggi vogliamo svelarvi alcuni segreti su Ayle, uno dei talentuosi concorrenti di questa edizione del famoso show televisivo. Scopriremo insieme il suo vero nome, la sua età, se ha una fidanzata, dove vive e il significato dietro il suo singolo “Allergica alle fragole”.

Chi è Elia Flagella e perché ha scelto Ayle come nome d’arte

Elia Flagella, conosciuto come Ayle nel mondo della musica, si è guadagnato un posto nel cuore del pubblico di Amici 2023. Nato a Livorno nel 2004, Elia ha una storia di vita molto interessante che spazia dalla passione per la musica alla sua connessione con il mare. Cresciuto nella pittoresca città costiera, ha lavorato come barman e bagnino, rimanendo sempre in stretto contatto con la sua terra e le persone che la abitano.

La sua passione per la musica lo ha portato a frequentare il Conservatorio, dove ha imparato a suonare diversi strumenti. Nonostante una breve pausa durante le scuole medie dedicata allo sport, è tornato a dedicarsi completamente alla musica.





La scelta del nome d’arte Ayle, che significa “luce lunare” nella cultura turca, sembra riflettere una dimensione poetica e internazionale. Tuttavia, il cantante non ha ancora svelato l’origine precisa di questa scelta.

La carriera musicale di Ayle e il singolo “Allergica alle fragole”

Nonostante la sua giovane età, Ayle ha già compiuto passi significativi nel mondo della musica. A soli 19 anni, ha rilasciato tre singoli che mostrano chiaramente la sua identità musicale, caratterizzata da un genere rap-rock arricchito dall’uso delle chitarre elettriche. Nel 2023, ha raggiunto un altro importante traguardo firmando un contratto con la Carosello Records e debuttando sulle piattaforme streaming con il brano “Attenzione”, che ha raggiunto 14mila stream.

Il suo repertorio si è arricchito ulteriormente con i singoli “Che cazzo stai facendo” e “Chiamami”, quest’ultimo un tentativo di hit estiva. Durante la sua partecipazione ad Amici, ha presentato il suo inedito “Allergica alle fragole”, una canzone che ha suscitato curiosità e interesse sia nel pubblico che nella giuria.

Il percorso di Ayle ad Amici 2023

La partecipazione di Ayle ad Amici è stata caratterizzata da colpi di scena. La sua entrata nel talent show è stata possibile grazie al ritiro di un altro concorrente, Ezio Liberatore, su decisione dell’insegnante Anna Pettinelli. Durante l’audizione, Ayle ha mostrato tutto il suo talento esibendosi con “Allergica alle fragole” e una cover di “Un tempo piccolo” di Franco Califano, confermando così la sua presenza nel programma. Nonostante un iniziale disagio nel contesto televisivo, le sue doti vocali e la sua personalità hanno convinto tutti della sua potenzialità.

Ayle vive ancora a Livorno, dove continua a coltivare la sua arte tra mare e musica. Per quanto riguarda la sua vita privata, al momento non sono note relazioni sentimentali, suggerendo che il cantante sia focalizzato principalmente sulla sua carriera artistica.

Il significato dietro il brano “Allergica alle fragole” rimane un intrigante mistero da scoprire. La canzone si presta a diverse interpretazioni, sia letterali che metaforiche, e sembra riflettere una sensibilità artistica matura e consapevole.

Speriamo che queste informazioni abbiano soddisfatto la vostra curiosità su Ayle e il suo percorso ad Amici!