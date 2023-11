Milano, uomo di 32 anni muore investito da un treno: la tragedia avviene nei pressi della stazione di Pieve Emanuele

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 novembre, un uomo di 32 anni, originario dell’Ecuador, muore dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Pieve Emanuele, in provincia di Milano. L’uomo stava attraversando i binari insieme ad un amico in maniera imprudente quando, raggiunta la banchina, ha perso l’equilibrio ed è stato falciato dal treno in transito.

L’amico del 32enne, invece, è riuscito a scampare alla tragedia rimanendo illeso ma sotto shock. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, i volontari di Pieve Emanuele e la Polizia Ferroviaria. Purtroppo, nonostante gli sforzi, le ferite riportate dall’uomo sono risultate troppo gravi e non c’è stato nulla da fare per salvarlo.

La vicenda è un altro triste episodio che sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in prossimità dei binari ferroviari.