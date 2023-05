Amici si prepara alla rivoluzione: nuovi insegnanti in arrivo - Controcopertina

La popolare trasmissione Amici, condotta da Maria De Filippi, si appresta a vivere un momento di cambiamento con l’introduzione di nuovi insegnanti di grande calibro. Da quando la notizia si è diffusa, i social sono impazziti di entusiasmo. L’attesa è alle stelle, soprattutto dopo la conclusione trionfante della scorsa stagione, che ha registrato ascolti record e la vittoria di Mattia Zenzola, il quale ha saputo conquistare tutti o quasi. Mattia è pronto a intraprendere la sua carriera, ma non esclude la possibilità di rimanere nella scuola come ballerino professionista, come sembrerebbe avergli proposto Maria De Filippi.

Al momento, Mattia sta ancora godendo del suo successo. L’ebbrezza della vittoria è ancora palpabile. Le sue parole dopo il trionfo risuonano ancora: “Ho sempre sognato di essere dove sono adesso. Ora devo cercare nuovi sogni, devo ancora capire. Non mi aspettavo di vincere, ho sempre vissuto un giorno alla volta, senza pensare alla finale. […] È ancora presto per fare progetti, ero immerso in una bolla fino a domenica sera e non so minimamente cosa mi aspetta. Continuerò a studiare e a migliorarmi”.

Amici potrebbe accogliere Veronica Peparini e Kledi Kadiu come nuovi insegnanti

Dopo la parentesi di Mattia Zenzola, Maria De Filippi non ha perso tempo e si è subito messa al lavoro per ricostruire il team di insegnanti per la prossima edizione. Sembrerebbe sempre più probabile che Arisa e Raimondo Todaro lascino il programma. Le motivazioni sono diverse: Arisa desidera concentrarsi sulla sua carriera musicale, con l’obiettivo di fare un ritorno al Festival di Sanremo dopo anni (ricordiamo tutti le sue lacrime per l’esclusione dell’anno scorso). Per Raimondo Todaro, invece, sembrerebbe esserci un litigio con Maria De Filippi e, inoltre, ci sarebbero delle sirene che lo attraggono verso Ballando con le Stelle.

Indiscrezioni sul prossimo anno riportano nomi importanti per i nuovi insegnanti. Si parla di Veronica Peparini e Kledi Kadiu, due figure molto amate dal pubblico di Canale 5 e che farebbero un gradito ritorno. Inoltre, si è anche parlato della possibilità del ritorno di Giuseppe Giofrè. In tutti questi casi, il pubblico di Canale 5 accoglierebbe con entusiasmo questi ballerini di talento dietro la cattedra di ballo di Amici di Maria De Filippi. Maria De Filippi non conferma ufficialmente, ma sembra che il suo benestare per Peparini e Kledi sia scontato, anzi, sembra solo una questione di tempo prima che la coppia Kledi-Peparini faccia il loro ritorno trionfale.