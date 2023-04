“Amo uomini e donne”. L’artista italiana rivela il suo orientamento: “Sto frequentando una ragazza”

BigMama, la celebre cantante italiana, ha fatto un annuncio incredibilmente significativo: è attratta sia da uomini che da donne e attualmente ha una persona speciale nella sua vita. Ha parlato con Rolling Stone e Corriere della Sera con tanta emozione e ardore, e ha persino discusso della difficoltà che i ragazzi incontrano nel dichiarare il proprio orientamento sessuale, rispetto alle ragazze.

BigMama non è certo la sola a fare coming out: Rebel Wilson ha recentemente rivelato di essere pronta a sposarsi con il suo compagno! Ha scelto il magico parco di Disneyland per fare la sua proposta di matrimonio e le sue parole sono state chiare: “Pensavo di cercare un principe Disney, ma invece avevo bisogno di una principessa”. Al che la sua fidanzata ha risposto con un sonoro “Sì!”.

BigMama ha esclamato con passione: “Gli uomini mi terrorizzano per tutte le cose orribili che mi sono successe per mano loro. Sono stata persino toccata e palpeggiata in metropolitana! Le donne possono insultarti sui social media, ma non è niente in confronto a quello che possono fare gli uomini. Se non ci fossero uomini in giro, potrei uscire senza indossare nulla! Sono lesbica? No, bisessuale. È chiaro che la mia sessualità non è una scelta, perché può sembrare strano dopo quello che ho appena detto, ma mi piacciono ancora gli uomini”. Ha aggiunto di avere una fidanzata.

BigMama ha parlato delle sue lotte da giovane, dicendo: “Ho avuto difficoltà con la mia sessualità quando sono cresciuta in una piccola città di Avellino. Ma quando mi sono trasferito a Milano per l’università, sono riuscito a vivere senza paura. Purtroppo in Italia è ancora dura per i gay e alcuni pensano che se un cantante o un attore fa coming out perde la sua credibilità”. Ora BigMama è entusiasta di poter condividere la sua verità con i suoi fan.