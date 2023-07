Amore senza tempo: La conduttrice, 77 anni, si sposa a Sabaudia - Tutti i dettagli delle nozze - Controcopertina

Un amore che non conosce limiti di età

La felicità non ha età, e una dimostrazione vivente di questo concetto è stata data dalla celebre conduttrice tv, che all’età di 77 anni ha finalmente coronato il suo sogno di matrimonio. Aveva annunciato la lieta notizia durante un’intervista a Verissimo, e ora il grande giorno è finalmente arrivato.

L’amore che ha travolto i loro cuori

La conduttrice ha raccontato con gioia il loro incontro casuale in un famoso hotel romano. Dopo anni di conoscenza e complicità, l’amore tra loro si è rafforzato giorno dopo giorno, fino a portare alla proposta di matrimonio. Un momento speciale che è avvenuto durante una divertente giornata trascorsa in un parco giochi a Cinecittà. Lì, tra le giostre e le risate, lui le ha detto quelle parole tanto attese: “Rosanna, ti sposerei domani”.

Il grande giorno

Dopo un’attesa di 8 anni, il momento tanto desiderato è finalmente arrivato. La conduttrice, affascinante e radiosa, ha pronunciato il fatidico “Sì” all’imprenditore Mario Di Cosmo, un uomo solido e proiettato nel futuro. Il loro amore è stato celebrato con una cerimonia presso il suggestivo Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia. L’atmosfera era pervasa di emozione mentre la coppia si scambiava i voti eterni circondata dall’affetto di amici e parenti.

Un matrimonio da sogno

La rivista Chi ha condiviso con i lettori la prima foto esclusiva delle nozze, un’immagine che cattura l’amore e la felicità dei neo-sposi. Nel prossimo numero in edicola, i lettori potranno immergersi completamente nel giorno speciale grazie a un servizio fotografico completo. Il ricevimento, a cui hanno partecipato oltre 300 invitati, si è tenuto presso l’incantevole Palazzo Brancaccio, rendendo ancora più magico questo giorno indimenticabile.

L’amore oltre le convenzioni

Questo è il terzo matrimonio per la conduttrice, che ha dimostrato che l’amore non conosce limiti di età né convenzioni sociali. La sua gioia e il suo coraggio nel seguire il proprio cuore sono un esempio di come si possa trovare la felicità a ogni fase della vita. Che questa unione sia un’ulteriore dimostrazione che l’amore non ha confini e che è sempre possibile trovare la felicità, indipendentemente dall’età.

Le più sincere congratulazioni alla coppia e l’augurio di una vita matrimoniale piena di amore e gioia!