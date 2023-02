Andrea Delogu, il suo cambio di stile è bellissimo: così non sembra lei

La recente trasformazione di Andrea Delogu ha lasciato i fan senza parole: sembra una persona completamente diversa, irriconoscibile!

È una delle donne più amate del mondo dello spettacolo per il suo essere semplice, diretta e super professionale: stiamo parlando di Andrea Delogu. Grazie al suo temperamento, è stata chiamata dal direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2023 per presentare il PrimaFestival, il classico spazio dedicato agli incontri che precedono la kermesse. È molto bella e si è mostrata sui suoi profili social con un nuovo look che lascia i suoi fan senza fiato.

Molti sanno che Andrea Delogu è un’eccellente conduttrice e scrittrice televisiva e radiofonica. Nel corso della sua carriera ha condotto diversi programmi, come Il processo del lunedì, Manchester, Parla con lei e i Nastri d’argento. Nel 2018 è stata chiamata da Renzo Arbore per Indietro tutta! 30 e l’ode, e l’anno successivo Guarda… Stupisci.

Sono entusiasta di essere stato scelto da Amadeus per ospitare oggi il Prima Festival. È un’opportunità straordinaria che sono estremamente felice di aver ricevuto. In passato ho partecipato al Festival come speaker di Radio 2, ma questa è un’occasione davvero unica per partecipare.

In un’intervista ha dichiarato: “Non capivo cosa avremmo fatto quando Ama mi ha chiamato. Ho capito la potenza di questo Sanremo quando sono arrivata qui. Penso che una copertura mediatica del genere non ci sia mai stata. Ero sul treno per Milano e la linea è caduta tra Roma e Milano. Ho pensato: “Cosa ho fatto?” e lui: “Senti, vuoi condurre Prima festival?” e ho iniziato a urlare tra i vagoni”.

Andrea non solo ha impressionato il pubblico con la sua conduzione al Prima Festival, ma lo ha anche lasciato senza fiato con il suo nuovo look.

Andrea Delogu è sempre stata nota per il suo senso dello stile unico, ma di recente lo ha portato a un livello completamente nuovo con il suo ultimo look. Ora sfoggia una parrucca rosa acceso e abiti davvero stravaganti, e noi la adoriamo!

La presentatrice Andrea Delogu ha lasciato il pubblico a bocca aperta non solo per la sua bellezza e bravura, ma anche per il suo nuovo look. Infatti, la Delogu ha deciso di optare per un look di capelli completamente nuovo. Il suo nuovo look è assolutamente stupefacente e lei è ancora più bella di prima!

La donna ha deciso di cambiare completamente il suo look aggiungendo una frangia che mette in risalto la forma del suo viso. Alcuni la definirebbero irriconoscibile, ma è comunque semplice e bella.

Adoro il mio nuovo look! Salvo Filetti e Anna Cegliese della Compagnia della bellezza hanno fatto un lavoro fantastico. Non so se mi pentirò di aver fatto la frangia, ma per ora mi sembra davvero bella!