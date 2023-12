Il Natale è una festa di gioia e condivisione, ma purtroppo per la comunità di Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila, quest’anno ha portato un dolore immenso. Nella vigilia di Natale e i giorni seguenti, questa piccola città è stata avvolta da un velo di lutto incolmabile. Ieri, nel santuario della Madonna della Libera, si sono svolti i funerali di Andrea Pizzica, un giovane trentottenne di Pratola Peligna, che è scomparso dopo una battaglia coraggiosa e disperata contro una malattia implacabile. La malattia ha colpito Andrea la scorsa estate, in modo improvviso e devastante, quando ha cominciato a sperimentare forti dolori al petto.

Una Lotta Coraggiosa e Tragica

Di fronte ai sintomi preoccupanti, Andrea si è immediatamente recato all’ospedale di Popoli, ma la sua condizione è risultata essere molto più grave di quanto avesse immaginato. È stato quindi trasferito all’ospedale di Pescara, dove il giovane, noto ed estimato nella sua comunità, è rimasto fino alla sua prematura scomparsa. Questa tragedia ha colpito ancora di più perché, proprio un mese fa, la madre di Andrea è deceduta a causa della stessa malattia. Manifesti funebri commemorativi di madre e figlio si sono trovati uno accanto all’altro per il mese di lutto che ha colpito la città, gettando un’ombra sulla stagione natalizia.

Un Natale Segnato dal Dolore

La vigilia di Natale è stata caratterizzata da un profondo senso di tristezza, portando l’amministrazione comunale a cancellare un evento programmato, “Aperitivo in musica,” che avrebbe dovuto svolgersi nel centro storico. Il clima generale non era certo festoso, rovinando le celebrazioni natalizie non solo per i cittadini di Pratola Peligna ma anche per quanti erano colpiti da questa tragedia.





Trasformare il Dolore in Speranza

Tuttavia, la comunità di Pratola Peligna ha cercato di trasformare questa tragedia in un gesto di speranza e solidarietà. In onore di Andrea Pizzica, in collaborazione con l’Airc, è stato aperto un conto corrente per la raccolta di fondi da destinare alla ricerca contro la malattia che ha colpito così duramente la loro comunità. Questo gesto ha visto un’ampia partecipazione, con l’intera comunità che si è unita per sostenere questa nobile causa.

Andrea Pizzica era un giovane amato e rispettato nella sua città natale, sempre pronto a tendere una mano agli altri. Gli amici lo ricordano come una persona sempre allegra, con un sorriso contagioso. Le sue sfide di salute sono state scoperte quasi per caso, ma ha affrontato ogni battaglia con coraggio. Questa tragedia ha segnato profondamente una comunità e richiede risposte chiare sulla malattia che ha portato via una madre e un figlio così giovane. La comunità di Pratola Peligna cerca ora di trasformare il loro dolore in speranza, sperando che la ricerca medica possa un giorno sconfiggere questa terribile malattia.