Andrea Rigonat chi è il marito di Elisa Toffoli? età, lavoro e figli

Andrea Rigonat è un chitarrista e coniuge della cantante Elisa Toffoli, nato il 9 luglio 1976 a Gorizia.

Andrea Rigonat, chitarrista e produttore musicale di Elisa, ha 46 anni. I due si sono sposati a Grado nel settembre 2015, con una cerimonia unica: Elisa è arrivata in chiesa in moto.

In un’intervista a Vanity Fair, la Toffoli ha rivelato di aver aspettato sette anni prima di sposarsi, affermando di volersi conoscere più a fondo. I due si sono presi una cotta per un anno e mezzo prima che la cosa diventasse reciproca e da allora sono inseparabili. I Toffoli hanno parlato della natura misteriosa dell’amore e di come ne cantino solo perché lo vivono; la musica e le parole vengono loro spontanee e ne sono vittime inconsapevoli.

La coppia ha due figli: Emma Cecile, nata il 22 ottobre 2009, e Sebastian, nato il 20 maggio 2013.

Biografia

Rigonat ha iniziato presto gli studi professionali, diplomandosi al Conservatorio di Firenze nel 1993 e frequentando poi il Conservatorio di musica, dove ha incontrato Elisa.

Nel 1996 entra a far parte della band di Elisa; all’epoca era fidanzato con una delle sue coriste. Rimane al suo fianco nel 2001, quando lei vince il Festival di Sanremo con il brano “Luce (tramonti a nord-est)”, che porta la cantautrice all’attenzione del grande pubblico.

Si è guadagnato la reputazione di figura rispettata nell’industria musicale italiana, collaborando con la moglie e con artisti famosi come Tiziano Ferro, Laura Pausini e Francesco Renga.