Animaux Formidables: Chi Sono i Misteriosi Gatti di X Factor 2023?

Chi Sono gli Animaux Formidables di X Factor 2023?

Gli Animaux Formidables sono stati una delle sorprese più intriganti di X Factor 2023. Sin dalla loro prima apparizione alle Audizioni, hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei giudici con le loro maschere in latex da gatto, che nascondono completamente il loro volto e i loro lineamenti. Ma chi sono davvero gli Animaux Formidables?

Il Duo Misterioso

Questo misterioso duo, noto come Mr e Ms Formidable, è composto da una coppia reale nella vita di tutti i giorni. Sul palco di X Factor, indossano le loro iconiche maschere da gatto, un elemento distintivo che compare anche in tutte le loro foto sui social media. Tuttavia, al di là delle maschere, le loro vere identità rimangono sconosciute.

L’Anonimato Voluto

Gli Animaux Formidables mantengono un velo di mistero riguardo alle loro identità, preferendo rimanere anonimi e utilizzare le maschere per trasmettere l’idea di poter essere chiunque. Sappiamo soltanto che sono originari di Torino e che hanno rispettivamente 44 e 35 anni.





La Loro Avventura Musicale

Il progetto degli Animaux Formidables ha preso vita nel 2022, in collaborazione con il produttore Marco Fasolo. Già dall’inizio, avevano in mente l’idea delle maschere, che richiamano il tema degli animali e dell’anonimato. Il loro primo album, intitolato “We Are Animals,” è stato registrato completamente in analogico ed è stato pubblicato a febbraio 2023.

Il Futuro Svelerà i Volti

Sarà difficile scoprire le vere identità di Mr e Ms Formidable senza le loro maschere. Tuttavia, finora hanno conquistato il pubblico e i giudici di X Factor 2023. Alle Audizioni, hanno presentato il loro inedito “We Are Animals,” ottenendo quattro sì dai giudici.

La Squadra di Morgan con gli Animaux Formidables

In attesa di svelare il volto di questo misterioso duo, li vedremo esibirsi ai Live di X Factor 2023, che inizieranno giovedì 26 ottobre. La squadra di Morgan comprende anche altri talentuosi artisti, tra cui SELMI, il cantante di “Doccia Ghiaccia,” e i SickTeens, un gruppo alt-rock originario di Reggio Emilia, pronti a stupire il pubblico con la loro musica.

Gli Animaux Formidables continuano a incantare con il loro enigmatico fascino e la loro musica coinvolgente. Resta con noi per scoprire come si evolverà il loro percorso a X Factor 2023.