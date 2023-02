Anna Fabbri, Stefania Sandrelli e Paola Penzo chi sono le madri dei figli di Gino Paoli?

Il cantautore Gino Paoli è stato sposato due volte e ha cinque figli. Il primo matrimonio è stato con Anna Fabbri, da cui è nato il figlio maggiore, Giovanni Paoli, che attualmente…

Gino Paoli, cantautore, è stato sposato due volte e ha avuto cinque figli.

Figli di Gino Paoli

La prima moglie del cantautore è stata Anna Fabbri e la coppia ha dato il benvenuto al primogenito Giovanni Paoli nel 1965. Inoltre, l’artista ebbe una relazione segreta con l’attrice Stefania Sandrelli, che all’epoca aveva 16 anni, dalla quale nacque la figlia Amanda. Amanda porta ancora oggi il cognome della madre.

L’artista è sposato con Paola Penzo dal 1991, anche se la loro relazione è iniziata prima. Nel 1980 è nato il primo figlio, Nicolò, seguito da Tommaso nel 1992 e da Francesco nel 2000.

Gino Paoli

Originario di Monfalcone, nel goriziano, Gino si è sempre identificato con Genova e con la sua cultura, che spesso è stata protagonista delle sue canzoni.

Inizia la sua carriera come cantautore alla fine degli anni Cinquanta, ma è nel decennio successivo che dimostra il suo talento, portando al successo con le sue canzoni le più grandi voci dell’epoca, come Mina con “Il cielo in una stanza” e Ornella Vanoni con “Senza fine”.

Ha raggiunto un’immensa fama grazie alle sue canzoni che sono diventate dei punti fermi della musica pop, tra cui Sapore di sale (arrangiata dallo stimato Ennio Morricone), “Che cosa c’è”, “Una lunga storia d’amore” e “Quattro amici”. Da maggio 2013 a febbraio 2015 ha ricoperto la carica di Presidente della SIAE e si è impegnato attivamente nella lotta alla pirateria.