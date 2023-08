Anna Foglietta denuncia il degrado di Roma sui social: Una voce di protesta che fa eco

Un messaggio forte e chiaro arriva dai social, portato dall’attrice Anna Foglietta, che condivide la sua indignazione riguardo al degrado della nostra amata Capitale. Esploriamo come le star si uniscono alla voce della cittadinanza per porre l’attenzione su questioni importanti.

La Denuncia di Anna Foglietta: “Basta a un Degrado Inaccettabile”

L’attrice non si tira indietro e decide di rendere pubblica la sua lotta contro il degrado. Anna Foglietta prende la parola sui suoi profili Instagram e Twitter, annunciando: “Da oggi pubblicherò tutto ciò che va e che non va della mia città.” Un gesto di amore e rispetto per Roma che trova eco in molti.

L’Amore per la Città e il Rispetto per il Decoro: La Molla della Denuncia Civile

La denuncia non è solo un capriccio di celebrità, ma un atto di cittadinanza e di responsabilità. Anna Foglietta mette in mostra il degrado quotidiano che affligge la Capitale, dimostrando che anche le star possono essere cittadini attivi. In un video, l’attrice rivela la situazione vergognosa del Parco della Resistenza progettato da Raffaele Vico. “Siamo in un parco al centro di Roma. La città è in uno stato vergognoso,” dichiara Foglietta, sottolineando l’imbarazzo di dover spiegare la situazione ai turisti.

Una Promessa a Tutela di Roma: Il Movimento #romaognigiorno

La promessa di Anna Foglietta è chiara e potente: “Pubblicherò quotidianamente documenti del degrado.” La sua sfida richiama il motto del sindaco Roberto Gualtieri, “#romaognigiorno”, una richiesta di trasparenza e azione costante per migliorare la città.

Il Dialogo tra Voce Pubblica e Istituzioni

La voce di Anna Foglietta trova risposta dall’assessore all’Ambiente Sabrina Alfonsi, che chiarisce il contesto del Parco della Resistenza. In un video, Alfonsi spiega che la situazione critica riguarda solo una parte interdetta al pubblico e che le misure per ripristinarne l’ordine sono state già prese.

Una Lotta che Continua: Celebrità ed Amministrazione insieme per un Cambiamento

Il dialogo tra Anna Foglietta e l’assessore Sabrina Alfonsi sottolinea l’importanza del coinvolgimento di tutti nella cura della nostra città. Roma è al centro dell’attenzione, non solo per la sua bellezza storica, ma anche per la responsabilità che ognuno di noi ha nel preservarne il decoro e la dignità.