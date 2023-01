Anna Laura Millacci chi è l’ex moglie di Massimo Di Cataldo

Qual è il passato dell’ex moglie di Massimo Di Cataldo, Anna Laura Millacci? Qual è la sua età e quali informazioni sono disponibili sulla sua vita privata, in particolare in relazione al suo rapporto con il cantante?

Anna Laura Millacci

Massimo Di Cataldo, cantautore italiano, ha vissuto un momento difficile quando la sua ex moglie, Anna Laura Millacci, lo ha accusato di illeciti nel 2013. Di Cataldo è stato poi assolto nel 2015, ma la vicenda aveva già avuto ripercussioni sulla sua vita e sulla sua carriera. Al suo arrivo in Versilia per ricevere il premio Lunezia, è stato accolto da una foto della sua ex compagna con il volto tumefatto e altri segni di lesioni. A ciò hanno fatto seguito giornalisti, televisioni e fotografi che lo hanno atteso non appena è sceso dall’auto per ritirare il premio, provocando sentimenti di mortificazione e una certa riluttanza a presentare una canzone inedita.

Chi è Anna Laura Millacci e qual è il suo coinvolgimento nella spiacevole situazione?

Nel 2013, Anna Laura ha rivelato in un’intervista a SocialChannel che Massimo non era a conoscenza della sua gravidanza e lei non l’aveva denunciata a causa del bambino coinvolto. In seguito, Millacci ha pubblicato su Facebook le foto delle presunte percosse ricevute dal cantante. Nel 2015 Di Cataldo è stato scagionato dalle accuse, tuttavia le prove delle presunte violenze erano state pubblicate online alle 13.39 del 19 luglio 2013. Inoltre, le foto scattate a una festa la stessa sera non mostravano alcun segno di lesioni.