Anna Melato chi è la sorella di Mariangela Melato? Età, marito, figli e vita privata

Anna Melato, sorella della compianta Mariangela, è una cantante e attrice italiana dalla notevole carriera. Ecco una panoramica dei suoi successi.

L’edizione di questa sera del varietà “Techetechete” sarà dedicata all’attrice Anna Melato, sorella della compianta Mariangela Melato, scomparsa nel 2013 per un tumore al pancreas. Mariangela Melato era nota per il ruolo da protagonista di Raffaella Lanzetti nel film “Travolti Da Insolito Destino Nell’Azzurro Mare Di Agosto”, prodotto da Medusa Film, disponibile sulla piattaforma streaming a pagamento Amazon Prima. Sintonizzatevi su Rai 1 alle 20.30 per vedere il programma.

Anna Melato è nata a Milano il 18 maggio 1952, ma si è trasferita a Roma alla fine degli anni ’60 con la sorella Mariangela. In questo periodo ha sviluppato un’abilità nel suonare la chitarra e una forte affinità con la canzone folk d’autore. Le sue prime composizioni erano ballate incentrate su temi sociali. Nel 1985 ha debuttato come interprete teatrale, lavorando con il regista Mario Moretti nel musical “Diario di una gatta”, che ha portato in tournée.

A 21 anni Maria Melato debutta nel mondo della musica con i singoli “Canzone arrabbiata” e “El Tunin”. Nel 1952 fa anche la sua prima apparizione sul grande schermo nel film “Film D’Amore E D’Anarchia”, diretto da Lina Wertmuller. Oltre alla carriera di attrice, la Melato si dedica anche alla musica e partecipa al Festival di Sanremo del 1953 con il brano inedito “Sta piovendo dolcemente”, composto da Pino Donaggio e Maurizio Piccoli. Ha partecipato anche al Festivalbar 1975 con “Comunque sia”.

Nel 1977 Anna Melato incide il suo secondo LP, “Ritratto”, scritto e arrangiato insieme al compagno Gianni Mazza. Alla fine degli anni Ottanta si ritira dalla carriera musicale e inizia a recitare in diversi film comici, a partire da “Caccia al ladro d’autore” del 1985. Dagli anni Duemila in poi, Anna Melato si è dedicata soprattutto alla televisione.

Vita privata

Anna Melato è nata a Milano il 18 maggio 1952 e si è trasferita a Roma alla fine degli anni ’60 insieme alla sorella Mariangela. Si appassiona alla canzone d’autore e impara a suonare la chitarra. Le sue prime canzoni sono caratterizzate da una forte coscienza sociale. Nel 1985 il regista Mario Moretti la scritturò in un musical, Diario di una gatta, e la portò in tournée. Anna Melato risiede attualmente a Roma ed è separata. I suoi due figli, Giacomo e Federico, sono stati prodotti da Maurizio Tini.

È stata sposata con il produttore cinematografico Maurizio Tini, con cui ha avuto due figli, Giacomo e Federico, e si è successivamente separata.