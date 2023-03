Anna Tatangelo avete visto la sua casa? Dove abita?

Avete mai avuto modo di vedere la residenza di Anna Tatangelo? Questa è la dimora della cantante, che vi risiede con il figlio Andrea, ed ecco come si presenta.

La cantante di Sora è una figura molto ricercata. La sua fama ha suscitato in molti la curiosità di conoscere la sua vita personale e professionale, come ad esempio l’ubicazione della sua residenza. Ecco la risposta.

Anna Tatangelo rimane una delle figure più note e controverse del mondo dello spettacolo italiano. La sua recente relazione con Livio Cori l’ha tenuta sotto i riflettori e il pubblico che ha seguito la sua carriera per anni è desideroso di saperne di più su di lei, soprattutto dopo la separazione da Gigi D’Alessio.

In molti si sono informati sul luogo di residenza di Anna Tatangelo dopo la separazione dal cantautore napoletano. Abbiamo appurato che la cantante è rimasta a Roma, dove risiede con il figlio Andrea, nato dalla relazione con Gigi. Approfondiamo i dettagli della sua dimora.

Anna Tantengelo è residente a Roma, nel cuore della città.

Dopo la separazione dall’artista napoletano, la cantante sta attraversando un periodo favorevole sia dal punto di vista professionale che personale. Come già detto in precedenza, le speculazioni sulla sua vita privata sono futili, quindi molte persone sono desiderose di saperne di più su di lei, come ad esempio dove è andata e come ha scelto di arredarla.

Anna Tatangelo ha scelto di rimanere a Roma, la metropoli dove aveva già risieduto con Gigi nella villa del cantautore. Successivamente, ha scelto un appartamento nel centro della capitale, dove ora risiede con il figlio Andrea.

La casa condivisa sui social media offre una vista spettacolare, poiché si trova proprio di fronte all’Altare della Patria, una zona prestigiosa del centro storico di Roma che sicuramente lascerà un segno indelebile.

Dagli scatti forniti possiamo avere un’idea dell’arredamento. Si tratta di un design classico, sofisticato e sottile, senza eccessi. La presenza di una scala a chiocciola indica che l’appartamento si sviluppa su due livelli, con il soggiorno situato al primo piano e la zona notte al secondo.

Gli scatti sociali dimostrano che Tatangelo ha optato per una combinazione di colori bianchi per le pareti, con uno stile minimale e sofisticato che si ritrova anche nei divani del soggiorno, caratterizzati da un pavimento in parquet. In altre zone della casa ha scelto piastrelle bianche.