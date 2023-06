Annalisa Minetti annuncia la completa perdita della vista: un dramma che commuove i fan - Controcopertina

Nelle ultime ore, un annuncio drammatico di Annalisa Minetti sulla sua vista ha scosso profondamente i suoi numerosi fan. La talentuosa artista non è più in grado di vedere nulla, una situazione che si è aggravata rispetto al passato quando aveva ancora una certa capacità visiva. Questa nuova realtà mette Annalisa di fronte a una vita totalmente diversa e sicuramente piena di sfide.

Annalisa Minetti rivela il dramma della sua vista: tutto è ormai buio

In un’intervista a La Verità, Annalisa Minetti ha affrontato apertamente il tema della perdita della sua vista, ma ha anche riflettuto sulla sua carriera: “Ho dedicato il mio impegno a molte associazioni sociali. Ero convinta che il quinto posto nella lista fosse sicuro, senza rendere conto che stavo solo aiutando chi era stato messo prima di me. Sono stata uno strumento per gli altri e mi ha profondamente deluso che tutte le persone con cui ho interagito siano state poi abbandonate e utilizzate”.

Annalisa Minetti ha voluto anche menzionare il suo percorso nel mondo dello spettacolo, in particolare il suo inizio grazie al karaoke di Fiorello: “Questa cosa sembra essere dimenticata da tutti, ma ne vado molto fiera. Chissà se Fiorello se ne ricorda”. Durante l’intervista a La Verità, le sue parole hanno suscitato grande commozione.

La cantautrice ha rivelato di non riuscire più a percepire neanche le ombre: “Mi dispiace non poter più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta e quando sono in TV con un look impeccabile. Ora tutto è buio, completamente nero. L’oculista mi ha detto recentemente che anche dal punto di vista anatomico le cose stanno peggiorando, anche se io ormai non me ne accorgo più. Mio padre mi ha sempre detto: ‘Tu sarai la luce’. Sto facendo del mio meglio”. Purtroppo, non c’è alcuna possibilità di recupero, la vista non tornerà mai più.

Nata nel 1976, Annalisa Minetti è una modella e un’atleta paralimpica. Ha partecipato a numerosi talent show come Music Farm, Tale e Quale Show e Ora o Mai Più. A 18 anni ha scoperto di essere affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare, e già a 21 anni aveva perso completamente la vista. L’annuncio di questa nuova sfida che dovrà affrontare ha toccato profondamente i fan di Annalisa Minetti, che continueranno a sostenerla nel suo percorso.