Lutto nel calcio italiano: Cedric Roussel, ex attaccante del Brescia, stroncato da un malore fatale - Controcopertina

Il mondo del calcio italiano è in lutto per la tragica morte di Cedric Roussel, ex attaccante del Brescia, avvenuta ieri pomeriggio all’età di 45 anni. L’ex calciatore è stato colpito da un infarto improvviso mentre si trovava sulla terrazza di un mercato nella città belga di Mons, situata a 70 chilometri a sud-ovest di Bruxelles. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, Cedric Roussel è purtroppo deceduto sul posto.

Cedric Roussel, che aveva 45 anni, ha indossato la maglia del Brescia nel 2007 dopo aver giocato con lo Zulte Waregem. Durante il suo periodo nel campionato belga, è stato il capocannoniere con la squadra del Mons, città nella quale aveva deciso di stabilirsi dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Ha anche militato in altre squadre di rilievo, come Coventry e Wolverhampton in Inghilterra, oltre a Genk, Standard Liegi e Mons in Belgio. La Federazione belga del calcio ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia e agli amici di Cedric Roussel attraverso un messaggio sui social media.

Il Mons, club in cui Roussel è stato una vera leggenda e ambasciatore, ha reso omaggio al suo ex attaccante con un commovente messaggio: “La nostra leggenda e ambasciatore Cédric Roussel ci ha lasciati sabato. La famiglia RAEC Mons è devastata da questa notizia e desidera esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Cédric e ai suoi cari. Hai segnato la nostra storia. GRAZIE Cedric”.

La scomparsa di Cedric Roussel ha lasciato un vuoto nel cuore del calcio italiano e belga. L’ex attaccante rimarrà nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di vederlo giocare e che hanno avuto il piacere di conoscerlo personalmente. Le sue gesta sportive e il suo contributo al mondo del calcio saranno per sempre ricordati.