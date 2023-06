Silvio Berlusconi: la verità sul figlio Luigi emerge dopo i funerali - Controcopertina

La scomparsa di Silvio Berlusconi ha lasciato un vuoto profondo nel cuore dei suoi cari, dei colleghi politici e di molti volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione, tutti accomunati da un profondo affetto nei confronti dell’ex premier. Luigi, affettuosamente chiamato “pretino” da Silvio Berlusconi, è l’ultimo figlio nato dall’amore tra l’ex premier e Veronica Lario. Il giovane, come sappiamo, è sposato con Federica Fumagalli e hanno due figli. La figura di Luigi è stata notata e apprezzata da molti durante i funerali del padre.

Luigi, il quinto figlio dell’ex premier, non è passato inosservato durante i funerali di Silvio Berlusconi. Presente vestito elegantemente in completo grigio e camicia bianca, la sua bellezza ha attirato l’attenzione di alcuni utenti che hanno commentato le immagini della cerimonia funebre.

Nonostante il momento di profondo dolore al Duomo di Milano, dove la folla si è riunita per l’ultimo saluto all’ex premier, i commenti sull’aspetto fisico di Luigi non sono mancati. Ciò ha portato lo scrittore Fulvio Abbate a esprimere la sua indignazione su Twitter: “Il paese reale, nutrito a GfVip, che adesso sui social si sofferma su ‘quant’è bono Luigi Berlusconi’ (sic) merita solo l’asteroide. Altro che Scuola Holden”. Nonostante le polemiche, la luce dei riflettori continua a essere puntata su Luigi. Ma cosa sappiamo realmente di lui?

La vita di Luigi Berlusconi: un erede potenziale e una figura riservata

Secondo un articolo su Repubblica, Luigi Berlusconi è descritto come una persona riservata, in linea con la tradizione ambrosiana, che ha imparato che il vero potere finanziario richiede serietà e determinazione. Ha scelto di proteggere la sua vita personale come indossa la sua grigia giacca da lavoro (anche durante l’ultimo saluto al padre). Si è sposato con Federica, figlia di un imprenditore tessile di Lecco, in una piccola chiesa a Sant’Ambrogio. Il suo circolo di amici è ristretto e selezionato, prevalentemente legato a Monza e a Barbara.

Gli osservatori più attenti alla dinastia berlusconiana suggeriscono che Luigi potrebbe essere il vero ed eventuale erede, anche se non immediato, nel gestire gli affari di famiglia. Infatti, sembra che Luigi abbia investito in start-up innovative e creative, nonché nel social network di incontri gay israeliano, Grindr. Quando ha creato la Fondazione Opsis Onlus per finanziare progetti sociali, ha scelto di utilizzare il cognome materno, Bartolini, anziché il suo. Questo escamotage potrebbe averlo utilizzato anche in altre occasioni, poiché Luigi non ha mai sopportato di essere considerato solo un privilegiato che ha ereditato tutto senza merito.

Dopo i funerali di Silvio Berlusconi, emerge una nuova luce sulla figura di Luigi, il suo giovane figlio. La sua presenza durante l’ultimo addio al padre ha attirato l’attenzione e sollevato domande sul suo ruolo futuro nella gestione degli affari di famiglia. Luigi si presenta come una figura riservata, determinata e con interessi imprenditoriali che potrebbero contribuire al futuro della dinastia Berlusconi. La sua personalità e le sue scelte dimostrano che non si accontenta di vivere all’ombra del suo celebre cognome, ma cerca di costruirsi una propria identità e un proprio percorso di successo.