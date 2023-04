Anticipazioni Un posto al sole 4 aprile 2023: Rossella messa alla prova

La figlia di Silvia è pronta a fare una scoperta rivoluzionaria che potrebbe essere decisiva per il futuro del club femminile!Il destino di Rossella, e quello del Vulcano e dei suoi dipendenti, sarà determinato domani, martedì 4 aprile 2023, secondo le anticipazioni della soap opera Un posto al sole. Da settimane il ristorante sta subendo un calo di clienti, a causa delle accuse di Alice di tentata violenza sessuale nei confronti di Nunzio, che si sono diffuse a macchia d’olio sui social media. La gente rimprovera a Silvia di non aver licenziato immediatamente lo chef e di aver mandato via la Pergolesi, che lavorava come cameriera. È ora che Rossella agisca e salvi il Vulcano!

La Graziani cerca disperatamente di risollevare il Vulcano dopo che la figlia di Elena ha ritirato la querela e ha confessato che era tutta una bugia, ma i suoi sforzi sono inutili. Con i conti in rosso e nessuna speranza di salvare il suo amato locale, Silvia non ebbe altra scelta che prendere in seria considerazione la generosa offerta di Alberto Palladini di diventare soci al 50%. Non avendo altre opzioni a disposizione e con l’acqua che le saliva rapidamente al collo, Silvia accettò mestamente la proposta di Alberto.

Con grande entusiasmo, sono lieto di annunciare che il 4 aprile 2023 Alberto entrerà a far parte di Un posto al sole in qualità di socio! Sono certo che tutto il team sarà entusiasta quanto me di questa fantastica notizia.

Silvia, di conseguenza, capirà di non avere alternative se non quella di cedere ad Alberto la metà delle quote del Vulcano. Graziani, a malincuore, informerà la sua squadra della scelta fatta, e Nunzio, Samuel e Diego saranno ormai certi che, con Palladini che diventa socio del club, tutti loro saranno senza lavoro. L’avvocato, infatti, ha già fatto sapere a Graziani che intende sopprimere la cucina e il ristorante.

I colleghi di Silvia sono sul punto di perdere il lavoro, ma Rossella sta per fare una scoperta che potrebbe ribaltare la situazione! Scopre che tutte le recensioni negative sul Vulcano hanno lo stesso stile di scrittura, il che fa pensare che siano state scritte dalla stessa persona. Secondo Un posto al sole di martedì 4 aprile 2023, questa sarà una svolta epocale!

Roberto sarà pieno di rimorsi nella puntata di oggi di Un posto al sole!

Lara e Roberto si sono finalmente riuniti e lei è decisa a proteggerlo da qualsiasi male. Anche se Roberto sarà sopraffatto dai sensi di colpa per le sue azioni, è deciso a fare ammenda con Marina. La crisi che ha colpito il loro matrimonio potrebbe essere troppo grande da superare. Ferri riuscirà a riaccendere il suo rapporto con Giordano? Non perdete l’occasione di scoprirlo: sintonizzatevi su Un posto al sole su Rai 3 alle 20.50!