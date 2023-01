Anticipazioni Un posto al sole dal 9 al 13 gennaio 2023: Alice si pente delle accuse a Nunzio

Preparatevi a un viaggio emozionante con Un posto al sole, in onda nel preserale di Rai 3 da lunedì a venerdì 13 gennaio 2023! Aspettatevi colpi di scena e svolte emozionanti che vi lasceranno sul filo del rasoio.

Elena, l’amata figlia di Marina, avrà sicuramente un acceso diverbio con Angela, che potrebbe sfociare in una battaglia giudiziaria. A Palazzo Palladini, Micaela è determinata a corteggiare il fidanzato di Speranza e prenderà misure drastiche per farlo. Bianca si sentirà sola a scuola e Alice riceverà un messaggio sconcertante.

Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà in Un posto al sole! Ornella e Raphael sono in ansia per il prossimo episodio di Viola: cosa succederà? Sintonizzatevi per scoprirlo!

Preparatevi a un’intensa resa dei conti tra Alice e Nunzio che avrà serie ripercussioni. Il figlio di Franco non vuole nemmeno pensare di ammettere le accuse di Alice, lasciando Raffaele e Ornella preoccupati per l’interferenza di Viola tra Damiano e Rosa. Con un improvviso ripensamento, la maestra Bruni cercherà di restarne fuori, ma per quanto tempo?

Guido illumina Michele con un posto al sole, mentre Micaela attira Samuel con il suo fascino seduttivo.

Spinto dalla curiosità e dal desiderio di capire la verità, Guido indagherà sulle vere emozioni di Michele nelle prossime puntate di Un posto al sole. Non appena tornerà in Campania, Michele sarà pervaso dalla passione per il lavoro.

La povera Bianca sarà ancora una volta rifiutata dai suoi coetanei a causa delle azioni di Antonello. Nel frattempo, Micaela flirterà con Samuel nel tentativo di mettere alla prova la sua fedeltà alla sua amata Speranza!

Samuel cederà alle macchinazioni delle gemelle Cirillo?

Elena esorta appassionatamente Alice a riflettere sulle sue azioni nei confronti di Nunzio e a guardare in anteprima le prossime puntate di Un posto al sole.

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, l’arrivo di Elena a Napoli potrebbe essere la scintilla che aiuta Alice a riflettere sulle sue azioni. Nonostante il periodo di dolore, Nunzio riuscirà a trovare conforto nel sostegno del padre e a non farsi sopraffare dalla disperazione.

Emozionante il fatto che il giornalista Saviani avrà l’opportunità di parlare alla radio di un tema di attualità di grande importanza!

Preparatevi per la prossima puntata di Un posto al sole, dove Silvia riceverà la visita di Nunzio al caffè Vulcano. L’uomo cercherà di discutere della complicata situazione in cui si trova la ragazza e noi possiamo solo sperare che il barista le dia dei validi consigli. Viola cercherà di fare da mediatrice tra Elena e Angela, ma purtroppo le cose andranno fuori controllo, portando a un potenziale caso giudiziario. Non perdetevi il dramma!

Preparatevi a un’emozionante puntata di Upas! Alice riceverà un messaggio misterioso e inquietante da non perdere!

Preparatevi ai prossimi episodi di Un posto al sole! Mentre Micaela segue coraggiosamente la sua strada, ignorando gli avvertimenti delle sorelle, Serena si troverà faccia a faccia con Mariella. Riusciranno le due a risolvere le loro divergenze? L’atmosfera tra Marina, Elena e Roberto sarà così densa di tensione che si potrebbe tagliare con un coltello, e Alice sarà sopraffatta dai sensi di colpa e riceverà un messaggio scioccante. Non perdetevi tutto il dramma!