Anticipazioni Un posto al Sole puntata di oggi 19 gennaio 2023: brutta scoperta

Clara ha discusso con il suo compagno, chiedendogli se fosse stato lui a prendere i gioielli di Lia. L’avvocato le ha consigliato di non prestare ascolto alle parole di Diego e di andare avanti con la loro vita. Tuttavia, Clara non riusciva a smettere di pensare a quello che Raffaele aveva detto riguardo a suo figlio Alberto e, con l’aiuto della sua migliore amica Marika, ha fatto una scoperta scioccante.

Un posto al sole, Elena dubiterà di Alice nell’episodio del 19 gennaio 2023

Mentre Curcio cercherà di scoprire se Alberto è coinvolto nella vicenda dei gioielli di Lia, quest’ultima si troverà di fronte a Palladini al Vulcano. Intanto, la trama della puntata di Un posto al sole di giovedì 19 gennaio 2023 rivela che Nunzio non si arrenderà all’idea di perdere Chiara e deciderà di partire per raggiungerla. Dopo che Alice lo ha denunciato, Nunzio ha confessato a Petrone tutti i suoi tradimenti e la querela che gli ha inviato Pergolesi.

L’imprenditrice giovane ha reagito in modo molto negativo, perciò Cammarota sentirà la necessità di andare da lei per spiegare la situazione da vicino, nonostante sappia che ciò peggiorerà la sua posizione con la polizia. D’altro canto, Elena sarà sempre più incerta riguardo a ciò che sua figlia ha detto. La Giordano, infatti, sarà convinta che abbia mentito per vendicarsi della sua rifiuto.

Un posto al sole, episodio di oggi 19/01: Guido e Mariella inviteranno Michele a pranzo