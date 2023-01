Anticipazioni Uomini e Donne oggi 19 gennaio 2023: ultime notizie Trono classico e over

Oggi, giovedì 19 gennaio 2023, Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, andrà in onda alle 14:45. Come di consueto, saranno presenti come opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione sono Lavinia Mauro e Federico Nicotera, oltre ai cavalieri e alle dame del Trono Over.

Qui a Controcopertina, come di consueto, seguiremo la puntata in liveblogging, momento per momento. Riprenderemo la puntata di Uomini e Donne del 19 gennaio 2023 da dove l’avevamo lasciata.

La puntata di ieri è stata caratterizzata dall’iconico trono e da un’accesa disputa tra Lavinia Mauro e i suoi corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino. In particolare, la dinamica tra Campoli e Lavinia è stata particolarmente incerta.

La situazione di Federico Nicotera non migliora e Carola versa lacrime. È angosciata dall’interazione tra Federico e Alice e si agita quando l’argomento viene affrontato in studio. Inizialmente Alice sembra compiacersi delle attenzioni di Federico, ma ben presto le cose cambiano. Quando Federico chiede a Carola di ballare, Alice rimane scioccata.

È stata rilasciata un’anteprima della prossima puntata di Uomini e Donne che andrà in onda il 19 gennaio 2023.

Riccardo Guarnieri e Gloria hanno iniziato il nuovo anno come promesso, uniti. Saranno al centro dello studio, condividendo la loro storia di essersi incontrati a metà strada tra Roma e Taranto.

Biagio continua la sua relazione con Carla, ma a causa delle passate rivalità con Silvia, le tensioni dovrebbero riemergere.

Alessandro si trova di fronte a Gemma, Paola, Desdemona, Cristina e Silvia.

Il popolare show italiano Uomini e Donne va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.45. È disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

La puntata del giorno viene ritrasmessa su La5, tutti i giorni, a partire dalle 19.40.

È possibile rivedere o guardare le puntate precedenti sul sito di Witty TV.

