Hai capito chi è Louis Garrel? Età, carriera, film, moglie Laetitia Casta e figlio

Renderemo ancora una volta omaggio a Gina Lollobrigida, la diva del cinema scomparsa lunedì scorso all'età di 95 anni. Louis Garrel, regista, attore e produttore de "L'innocente", che sarà nelle sale da giovedì, ci raggiungerà in studio per condividere la sua storia dalla carriera all'amore.

La carriera di Louis Garrel è progredita dall’inizio fino alla sua prima apparizione professionale.

Louis Garrel è nato a Parigi il 14 giugno 1983 ed è un noto attore, regista e sceneggiatore, figlio del regista Philippe Garrel e dell’attrice Brigitte Sy. Louis, che è nato nel mondo del cinema, vi è stato esposto fin da piccolo: ha avuto ruoli nei film del padre da bambino, e poi ha affinato il suo talento da adolescente seguendo corsi di recitazione. Ha rinunciato al diploma, ha studiato al Conservatorio Nazionale Superiore d’Arte Drammatica di Parigi e nel 2001 ha ottenuto il suo primo ruolo importante nel film Ceci est mon corps.

Film di successo

Louis ha poi intrapreso una carriera cinematografica di successo, recitando in produzioni importanti come The Dreamers e Les Amants Reguliers. Nel 2017 ha interpretato Jean Luc Godard nel film biografico My Godard. Nel 2022 affiancherà Isabelle Huppert e Scamarcio in L’ombra di Caravaggio.

L’innocente al cinema.

L’ultimo film di Louis Garrel, L’innocente, uscirà nelle sale oggi, giovedì 19 gennaio. Diretto e interpretato da Garrel, il film è un’esplorazione comica del rapporto tra Sylvie e Abel, una madre e un figlio il cui legame viene messo alla prova quando Sylvie decide di sposare Michel, che sta per essere rilasciato dal carcere. Abel è determinato a modificare la decisione della madre.

Qual è l’identità del coniuge e della prole di Laetita Casta?

Louis Garrel ha una relazione con la modella e attrice francese Laetitia Casta dal 2015. La coppia si è sposata nel 2017 a Lumio, in Corsica, e ha dato il benvenuto al loro primo figlio, Azel, nel marzo 2021.

Instagram di Louis Garrel

Louis Garrel vanta un impressionante seguito di oltre 40 mila follower sul suo account Instagram @louisgarrel_official, con altri follower in arrivo.