Anticipazioni Uomini e Donne 10 aprile 2023, la puntata di oggi va in onda?

Maria De Filippi e “Uomini e Donne” ci hanno regalato pomeriggi emozionanti! Di recente abbiamo scoperto che Luca, del trono Over, ha deciso di dire addio ad Alessio a causa di un amico comune.

Luca e Alessandra hanno dato vita a due progetti straordinari, ma Gianni Sperti non ha risparmiato critiche a Nicole e Andrea. Il tronista ha litigato ferocemente con Roberta del Trono Over. Inoltre, Tiziana e Alberto hanno lasciato il programma per proseguire la loro storia lontano dall’occhio della telecamera.

Con le lacrime agli occhi, Armando si confronta con Aurora e si lascia andare allo straziante pensiero di dover lasciare il programma. Assisteremo oggi a questa scena straziante? Uomini e Donne andrà in onda il 10 aprile 2023? Sintonizzatevi su Canale 5 per scoprire cosa ha in serbo il loro palinsesto!

La puntata di oggi di Uomini e Donne andrà in onda il 10 aprile 2023?! Non vedo l’ora di scoprirlo!

L’amato dating show di Maria De Filippi è andato avanti per tutto l’anno, prendendosi anche una breve pausa per il cordoglio di Maurizio Costanzo. Tuttavia, in onore delle festività pasquali, il programma si prenderà una breve pausa e sarà sostituito alle 14.00 dal film tv Adeline. Ma non preoccupatevi, non passerà molto tempo prima di poter tornare tutti insieme a crogiolarsi nella gioia del programma di Maria De Filippi! Sintonizzatevi martedì 11 aprile alle 14.45 su Canale 5 per vivere tutto questo.