Chi è Irene Bellini moglie di Roberto Giacobbo? Età, altezza, figli, carriera

Compagna e consorte, madre e padre, collaboratori sul lavoro. Queste sono solo alcune delle sfaccettature di Roberto Giacobbo, il famoso conduttore televisivo, e della sua discreta moglie, Irene Bellini. Scopriamo di più sulla donna straordinaria che sta dietro le quinte dei programmi televisivi e che sostiene la sua vita familiare.

Irene Bellini, coniuge di Giacobbo, chi è: età, altezza, figli, carriera

Nome: Irene Bellini

Data di nascita: 22 maggio 1962

Età: 59 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: autrice televisiva di programmi divulgativi, scrittrice

Luogo di nascita: ignoto

Altezza: ignota

Peso: ignoto

Profilo Instagram: @irene_bellini_giacobbo

Irene Bellini è nata nel 1962, in una località non specificata. Sappiamo che la donna di 59 anni si è trasferita a Roma con i suoi genitori molto presto nella sua vita. Dopo aver frequentato il liceo classico, si iscrive e si laurea in Giurisprudenza.

La sua carriera prende il volo rapidamente quando inizia a lavorare come autrice di programmi televisivi per le principali emittenti. La sua carriera illustre decolla subito, con collaborazioni prestigiose. È durante il suo instancabile lavoro per la Rai che incontra il suo futuro marito, Roberto Giacobbo, nel 1988.

Un invito a cena da parte di amici comuni, come hanno raccontato in un’intervista al settimanale Panorama. Irene era in ritardo e quando ha aperto la porta a casa di un amico era proprio Giacobbo. Il loro incontro può essere considerato un colpo di fulmine, ma la profondità e l’affinità del loro rapporto vanno ben oltre le apparenze superficiali.

Infatti, la collaborazione professionale fruttuosa tra i due è sbocciata parallelamente all’amore che li lega. Irene Bellini è stata l’autrice del programma Stargate – Linea di confine, uno dei primi programmi condotti da Giacobbo alla fine degli anni ’90. Per completare il cerchio, nel 2018 Bellini ha fondato la propria casa di produzione, che ha proposto a Mediaset l’apprezzato Freedom – Oltre il confine, un programma che affronta pseudoscienze e misteri con spirito divulgativo. Anche in questo caso, alla conduzione c’è il marito Roberto.

Ma Irene Bellini cammina anche sulle proprie gambe, in completa autonomia: è una scrittrice e saggista di successo, con titoli come Atlante dei misteri al suo attivo. La sua opera più famosa è probabilmente Il Segreto di Shakespeare, che indaga sulla stesura delle opere del celebre drammaturgo britannico.

Il rapporto con Roberto Giacobbo

Roberto Giacobbo e Irene Bellini si sposano nel 1990, solo due anni dopo il loro primo incontro. Da allora, secondo Irene, nulla è cambiato nel loro rapporto, anche se poco si sa della vita privata della coppia