Anticipazioni Uomini e Donne oggi 10 febbraio 2023: Trono over e classico, ultime news

Venerdì 10 febbraio 2023 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del popolare dating show “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi. La trasmissione, che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45, vedrà la presenza dei soliti opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione sono Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Inoltre, la trasmissione vedrà la partecipazione di diversi volti storici, tra cui Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Roberta Di Padova, Alessandro Rausa, Gloria Nicoletti, Biagio Di Maro, Daniela Manganaro, Cristina Tenuta, Antonella Perini, Alessandro Sposito, Gemma Galgani e Claudio Falghera. I telespettatori dovranno sintonizzarsi per scoprire cosa accadrà oggi con gli amati personaggi di questo show pomeridiano italiano.

Dopo Biagio, Carla potrebbe provare un nuovo affetto per qualcuno?

Carla, che negli ultimi tempi si è guadagnata una notevole attenzione da parte del pubblico, ha deciso di trovare un nuovo partner dopo la sfortunata conclusione della sua relazione con Biagio, che è stato allontanato dal programma da Maria De Filippi. Riuscirà nella sua missione? E soprattutto, riuscirà a dimenticare il cavaliere che le ha tenuto il cuore per tanto tempo?

Il 10 febbraio 2023, i telespettatori potranno assistere alla puntata di Uomini e Donne in diretta televisiva o in live streaming.

Gli spettatori potranno accedere alla trasmissione su Canale 5 (premendo il tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Witty TV offre ai telespettatori la possibilità di rivedere gli episodi e di accedere a clip con momenti iconici.

Inoltre, La5 trasmetterà ogni sera, a partire dalle 19.50, la replica dell’episodio del giorno.

Controcopertina trasmetterà la diretta dell’episodio a partire dalle 14.45.

