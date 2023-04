Anticipazioni Uomini e Donne oggi 13 aprile 2023: Trono Over e Classico, ultime news

Il 13 aprile, nell’ultima puntata di Uomini e donne, Aurora ha continuato ad accusare Armando.

È arrivata la conferma della messa in onda di Uomini e donne su Canale 5 il 13 aprile, a partire dalle 14.45 circa. Le anticipazioni hanno indicato che verrà trasmessa una nuova puntata, incentrata sulle attività dei protagonisti della trasmissione.

L’attenzione sarà rivolta soprattutto alle vicende di Armando Incarnato, che di recente è stato oggetto di aspre critiche da parte di Lady Aurora. Ancora una volta, Aurora rifiuterà le sue avances.

Armando e Maria si confrontano sulle anticipazioni di Uomini e donne del 13 aprile.

Le anticipazioni dettagliate della puntata di giovedì pomeriggio di Uomini e donne indicano che ci sarà un lungo segmento iniziale dedicato alle vicende di Armando. Maria De Filippi e Gianni Sperti occuperanno il centro dello studio per un confronto diretto con il cavaliere napoletano, che dopo le ultime puntate televisive ha scelto di abbandonare la trasmissione e uscire di scena in seguito alle gravi accuse di Aurora.

La donna ha affermato che Armando si è affidato a un manager per supervisionare la sua partecipazione al programma di Canale 5 e le sue molteplici ospitate fuori dallo studio del talk show Mediaset.

Aurora è irremovibile nel confronto con Armando nella puntata del 13 aprile di Uomini e Donne.

Il 13 aprile Armando tornerà a Uomini e donne per rispondere alle accuse che gli sono state rivolte da Aurora. Ribadirà di non avere alcun legame con la presunta manager e si dichiarerà offeso per le accuse.

Purtroppo, Aurora è decisa a prendere una posizione dura nei confronti di Armando, affermando di avere la documentazione necessaria per dimostrare la sua “disonestà” e la sua presa in giro nei confronti della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Armando lancia a Maria una sfida inaspettata: l’anteprima di Uomini e donne del 13 aprile.

In risposta alla ferma presa di posizione di Aurora, Armando si confronterà con Maria De Filippi per esprimere la sua volontà di allontanarsi dal programma a causa della sua convinzione che sia gestito da un manager. Presenterà una posizione chiara e decisa, e resterà da vedere chi dei due dirà la verità durante le prossime registrazioni di questa stagione.