Anticipazioni Uomini e Donne oggi 13 marzo 2023: Trono Over e Classico, ultime news

Lunedì 13 marzo 2023, nell’ultima puntata di Uomini e Donne sono stati presentati gli sviluppi delle storie dei protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Maria De Filippi sarà la conduttrice di Uomini e Donne, la cui nuova puntata andrà in onda oggi, lunedì 13 marzo 2023, alle 14.45 per i telespettatori di Canale 5.

In studio troveremo ancora una volta Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, accanto ai tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Federico Nicotera, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e ai cavalieri e alle dame del Trono Over.

Dove eravamo rimasti per quanto riguarda Uomini e Donne

Durante la puntata andata in onda venerdì, Gemma ha parlato del suo rapporto con Silvio, sottolineando che il legame tra loro è soprattutto fisico. Gemma ha rimproverato Silvio per il suo linguaggio inappropriato nei suoi confronti. Tina Cipollari ha suggerito che Gemma non è veramente attratta dall’uomo. Inoltre, Paola ha espresso la sua disapprovazione per il comportamento di Gemma durante il loro scambio.

Appuntamento al 13 marzo 2023 per la prossima puntata di Uomini e Donne. Restate sintonizzati per le anticipazioni!

Oggi Riccardo sarà seduto al centro dello studio di fronte a Roberta. Lui chiederà di continuare la loro relazione, ma Roberta negherà la sua richiesta. Inoltre, Roberta ha recentemente cenato con un cavaliere, ma la serata non è andata come sperava.

Roberta e Nicole hanno avuto un altro screzio a causa dell’invito di Roberta ad Andrea a ballare, che è stato rifiutato da Nicole.

I telespettatori possono guardare Uomini e Donne in televisione o tramite i servizi di streaming.

I telespettatori possono sintonizzarsi per seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito Mediaset Infinity, a partire dalle 14.45. Sul sito di Witty TV, gli spettatori possono accedere a tutti gli episodi per rivederli o recuperarli. La5 trasmetterà la replica della puntata di oggi a partire dalle 19.50 circa. Il team di Controcopertina seguirà il liveblog della puntata.