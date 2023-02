Anticipazioni Uomini e Donne oggi 16 febbraio 2023: Trono classico e over, ultime news

Questa settimana, stando alle anticipazioni, possiamo aspettarci grandi colpi di scena. Non mancheranno le emozioni nella prossima registrazione di Uomini e Donne, prevista per giovedì 16 febbraio 2023. Federico Nicotera romperà il suo silenzio e farà la sua “scelta”, salvo imprevisti dell’ultimo minuto.

Uomini e Donne registrerà le anticipazioni giovedì 16 febbraio.

Federico Nicotera farà la sua scelta nella settimana di San Valentino. L’uomo ha preso tempo e, dopo sei mesi di permanenza nel programma, ha fatto sapere di essere pronto. Ormai è una corsa a due tra Carola e Alice. La sua decisione verrà presa nella registrazione di giovedì 16 febbraio 2023.

La tanto attesa scelta di Federico nel dating show di Maria De Filippi ha fatto molto discutere. Sembra che finalmente abbia le idee chiare sul suo futuro. Con chi lascerà gli studi di Canale 5?

Il tronista è da tempo a un bivio, incerto se scegliere Alice o Carola. Carola aveva lasciato la trasmissione, ma è tornata e ha persino ballato con Nicotera, scatenando ansia e agitazione nel concorrente. Tuttavia, la corteggiatrice non ha trovato un ambiente favorevole al suo ritorno. Infatti, sia Gianni Sperti che Maria non credono alle sue intenzioni e ritengono che non sia pronta per una storia d’amore seria. A prevalere, secondo loro, sarebbe solo il desiderio di visibilità mediatica.

Non sembra essere dello stesso parere il diretto interessato, che porterà alla scelta finale. Chi è riuscito dunque a conquistare il cuore di Federico Nicotera? Lo scopriremo dopo la registrazione di giovedì 16 febbraio.

Uomini e Donne andrà in onda il 16 febbraio 2023. È possibile guardarlo in diretta TV o in live streaming su varie piattaforme. La trasmissione può essere seguita direttamente su Canale 5 (tramite il telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv è possibile rivedere episodi e clip con momenti cult. Inoltre, ogni sera su La5, a partire dalle 19:50, andrà in onda la replica della puntata di oggi.

Noi seguiremo il live-blogging della puntata a partire dalle 14.45.

Il sito di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne. Sul sito di Witty Tv c’è una sezione dedicata al programma. L’episodio può essere commentato in diretta con l’hashtag #uominiedonne. L’azienda ha anche un profilo ufficiale su Instagram.