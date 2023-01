Anticipazioni Uomini e Donne oggi 17 gennaio 2023: diretta Trono over e classico

Martedì 17 gennaio 2023 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di “Uomini e Donne”, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45. Ai tronisti di questa stagione, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, si aggiungeranno Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Inoltre, alcuni personaggi storici, come Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Roberta Di Padova, Alessandro Rausa, Gloria Nicoletti, Biagio Di Maro, Daniela Manganaro, Cristina Tenuta e Antonella Perini, saranno protagonisti del trono over.

Lavinia e Federico sono vicini alla decisione?

Le posizioni di Lavinia e Federico stanno diminuendo. I restanti contendenti di Mauro e Nicotera sono Alessio Campoli e Alessio Corvino, Alice Barisciani e Carola Viola Carpanelli. Chi sceglieranno alla fine i due tronisti? Tra dissapori, riappacificazioni, partenze dallo studio e ritorni inaspettati, la rotta sembra essere decisa. Per quanto tempo ancora i telespettatori dovranno attendere la conclusione di queste conoscenze?

Il 17 gennaio 2023, i telespettatori potranno vedere la puntata di Uomini e Donne sia in diretta televisiva che in streaming.

I telespettatori potranno accedere alla trasmissione su Canale 5 (premendo il tasto 5 del telecomando) o vederla in streaming su Mediaset Infinity.

Witty TV offre ai telespettatori la possibilità di rivedere le puntate e di vedere le clip dei momenti più memorabili.

Inoltre, La5 trasmetterà ogni sera, a partire dalle 19.50, una replica della puntata di oggi.

TvBlog trasmetterà la puntata in diretta a partire dalle 14.45.

Gli individui sulle piattaforme dei social media dimostrano un’ampia gamma di comportamenti, sia maschili che femminili.

Il sito ufficiale di Maria De Filippi presenta una sezione dedicata a Uomini e Donne.

Il sito di Witty Tv ha una sezione dedicata al programma.

Esiste una pagina ufficiale su Facebook.

L’account Twitter ufficiale del programma è @uominiedonne e l’hashtag della puntata è #uominiedonne. I commenti in diretta alla puntata possono essere fatti utilizzando questo hashtag.

Un profilo ufficiale è disponibile su Instagram.