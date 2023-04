Anticipazioni Uomini e Donne oggi 18 aprile 2023: Trono Classico e Over, ultime news

Martedì 18 aprile andrà in onda la seconda puntata della settimana di Uomini e donne. Le anticipazioni del talk show hanno rivelato che l’episodio sarà incentrato sulle relazioni di Roberta Di Padua, che probabilmente sarà in conflitto con Nicole.

Nel frattempo, la concorrente dovrà fare i conti anche con il rifiuto di Andrea, che al momento è in vantaggio per la decisione finale.

Le anticipazioni della puntata del 18 aprile 2023 di Uomini e donne indicano che verranno esplorate le relazioni di Nicole, che si troverà di fronte a una nuova doppia esterna con i corteggiatori giunti alla fase finale di questo percorso.

Andrea e Carlo, due corteggiatori, questa volta avranno un incontro diverso. Andrea non vivrà momenti di tenerezza, mentre a Carlo sarà concesso un bacio appassionato.

Nicole e Roberta hanno avuto un diverbio in studio.

C’è grande attesa per le anticipazioni del 18 aprile di Uomini e donne, perché si prevede che Roberta Di Padua non lesinerà critiche e polemiche nei confronti della tronista. La regina del trono over non è nuova al confronto con il tronista, ed è probabile che non sarà delicata nel suo approccio.

Sembra che la prossima puntata porterà uno sviluppo inaspettato, in quanto Roberta accuserà il tronista di essere superficiale e privo di contenuti interessanti.

Andrea rifiuta Nicole

Cresce l’attesa per la puntata del 18 aprile 2023 di Uomini e donne, che vedrà un acceso confronto tra Nicole e Andrea. Le anticipazioni indicano che Nicole chiederà di ballare con Andrea, anche se lui alla fine negherà la sua richiesta.

Andrea ha scelto di declinare l’invito a ballare con la tronista, informandola con un deciso “no”; lasciandola senza parole. In risposta, Carlo ha colto l’occasione per provarci con la tronista, facendo seguito al bacio in esterna e chiedendole se possono ballare insieme.