Anticipazioni Uomini e Donne oggi 23 gennaio 2023: Trono classico e over, ultime news

Sintonizzatevi lunedì 23 gennaio 2023 per la nuova puntata di Uomini e Donne. Scopri gli ultimi aggiornamenti e le anticipazioni sulla prossima puntata.

Gli spettatori del dating show di Canale 5 Uomini e Donne possono aspettarsi una settimana ricca di sviluppi inaspettati da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio 2023. Maria De Filippi condurrà il programma ed ecco un’anticipazione delle prossime puntate.

L’attesa per Uomini e Donne è alta in vista della settimana 23 gennaio 2023.

È stato confermato che Armando Incarnato non parteciperà alle prossime puntate in seguito al suo litigio con Maria. Non è ancora chiaro se si tratti di un’assenza temporanea o di un allontanamento definitivo dal programma.

Recentemente, l’assenza di Tina Cipollari da una trasmissione ha suscitato discussioni sui social media. I fan hanno espresso il loro disappunto per la sua assenza, spingendo la produzione a considerare l’importanza della sua presenza nel programma. Secondo alcune indiscrezioni, la Cipollari starebbe organizzando il suo matrimonio con Vincenzo Ferrara, il che potrebbe portare a un suo ritorno.

In attesa del ritorno dell’opinionista negli studi di Canale 5, passiamo agli ultimi aggiornamenti sul trono classico.

Previsioni per il trono classico di Uomini e Donne 23 gennaio 2023.

Federico Nicotera tenterà di dimostrare in esterna il suo affetto per Carola, ma riceverà un fermo rifiuto. Molti prevedono che il tronista deciderà a favore di Carola piuttosto che della concorrente Alice, con la quale Federico ha un forte legame. Carola continuerà a versare lacrime amare o riuscirà a sorridere in presenza del giovane tronista?

Il trono di Lavinia Mauro si trova tra due “Alessios”. Non dovrà sforzarsi molto perché Corvino non vedrà di buon occhio il bacio tra lei e Campoli, dando vita a un acceso scambio di battute.